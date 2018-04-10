Miniklerin Okuma Bayramı coşkusu

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun düzenlediği Okuma Bayramı, coşku içerisinde geçti

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yoğun şekilde devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal etkinlikler de yoğun şekilde düzenleniyor.

Sosyal etkinliklerden biri de geçtiğimiz gün Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Okuma Bayramı oldu. Büyük bir coşku içerisinde geçen tören, okul müdürü Hasan Eren’in konuşması ile başladı.

Daha sonra okulun birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Dervişe Kanlı Behzat, Tülin Şah Ekmekçi, Zehra Kırgız Aktuğralı, Mübeccel Taçman Erçelik ve İlknur Coşkun eşliğinde hazırladıkları gösterileri sundular. Okul korosu ise müzik öğretmeni Hatice Kuluma eşliğinde güne renk katarken, coşkulu gün, öğrencilere okuma belgelerinin dağıtılması ile son buldu.