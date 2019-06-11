Minik tiyatrocular ayakta alkışlandı

Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, sergiledikleri “Düşe Düşenler” oyunuyla ayakta alkışlandı

Her yıl birbirinden güzel oyunlar sahneleyen Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, yine güzel bir oyunu sahneledi.

Dervişe Kanlı Behzat ve Mübeccel Taçman Erçelik’in eğitmenliğinde 2018 Eylül ayından itibaren çalışmalarına başlayan Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, “Düşe Düşenler” isimli oyunlarını Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde sahnelediler. Birçok çocuk masalının, biraraya getirilerek senaryosu yazılan oyunu büyük bir ustalıkla sahneleyen çocukları izleyenler ayakta alkışladı.

Okul müdürü Hasan Eren gece sonunda yaptığı konuşmada Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü oyuncularını ve öğretmenlerini tebrik ederken, başarılarından dolayı kutladı.