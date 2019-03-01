Millî mücadele sergileşiyor

50 sanatçının 190 fotoğrafının sergileneceği ve dereceye girenlerin ödüllerinin verileceği “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf yarışması sergisi, 5 Mart 2019 Salı günü Başbakan Erhürman tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçici kurul tarafından seçilen eserlerin sergileneceği ve ödül kazananların açıklanacağı sergi, Başbakan Tufan Erhürman tarafından açılıyor.

Yerli ve yabancı 50 sanatçı tarafından çekilen eski ve yeni 190 fotoğrafın sergileneceği “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf yarışması sergisinin açılışı, 5 Mart 2019 Salı günü saat 9.00’da, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Başbakan Tufan Erhürman tarafından yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Yakın DoğuÜniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından organize edilen sergide, gerek Kıbrıs Türk Millî Mücadele yıllarında gerekse de günümüzde çekilen Kıbrıs Türk Millî Mücadelesini tasvir eden fotoğraflar yer alacak.

İki kategoride gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasının birinci kategorisi millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan, ödüllü olan ikinci kategorisi ise millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergide sergilenecek olan fotoğraflar arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, eski binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler yer alıyor.

ÖDÜL KAZANANLAR SERGİ AÇILIŞINDA AÇIKLANACAK

Fotoğraf yarışmasının yeni çekilen fotoğraflar kategorisinde beş kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler de sergi günü ödüllendirilecek. Ödül kazanamayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine ise katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye 3.000 TL, 2'nciye 2.000 TL ve 3'ncüye 1.000 TL para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.

Gençlerin Geleceğinin Bilim ve Sanatla Şekillenmesi Üzerinde Duruluyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar” felsefesinin de anlatıldığı gibi gençlerin, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla geleceklerini bilim ve sanat ile şekillendirmelerine ışık tutmak, yön vermek amacında olduklarını belirtti.