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MGA Sinema Kulübünden Burak Göral'la söyleşi

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Gazimağusa Belediyesi'ne bağlı Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sinema Kulübü; Cumartesi günü, senarist, yazar ve sinema eleştirmeni Burak Göral'ı ağırlıyor.

MGA Sinema Kulübünden Burak Göral'la söyleşi

  

Göral’ın “Neden Bazı Filmler Daha İyidir?” konulu söyleşisi saat 16.00’da MGA’da yer alacak.
MGA Sinema Kulübü Danışmanı ve Fotoğrafçılık Kulübü eğitmeni Mert Yusuf Özlük yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa Gelişim Akademisi'nde iki yıldır "sinema eğitimleri" kapsamında kısa film yapımı, film okuma ve dijital fotoğrafçılık dersleri yapıldığını belirtti.
Özlük, bunun yanında, Gazimağusa halkını ve sinema öğrencilerini de sinema sektörünün önemli isimleri ile bir araya getirmeyi planladıklarını ve bu bağlamda düzenli olarak sinema söyleşileri ve ücretsiz film gösterimleri de yapacaklarını kaydetti.

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