banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
18 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
36 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
205 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
43 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
82 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
32 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
59 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Mesarya 4. Tiyatro Şöleni

banner27

Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı.

Mesarya 4. Tiyatro Şöleni
banner137

Şölen açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür, Direklerarası Seyirci Ödülleri Genel Koordinatörü Ömer Şahibaş, ve meclis üyeleri katıldı.

 

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şölenin açılış konuşmasını yapan Sanat Yönetmeni Seylani, “4 yıldır büyük bir coşkuyla yürüyoruz bu yolu... 4 yılda İspanya'dan İsrail'den, Danimarka'dan, İtalya'dan, Türkiye'den ve Kıbrıs'ın Güneyinden oratoryo, pandomim, ortaoyunu, Karagöz, kukla ve fiziksel tiyatro türlerini, ayrıca Shakespeare'den Çehov'a, Haldun Taner'den Aliye Ummanel'e birçok muhteşem yazarın konvansiyonel oyunlarını sizlerle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz...” şeklinde konuştu. 

 

Oyun sonunda konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip; salonu dolduran, tiyatroya ilgi ve desteğiyle bölgede sanatın gelişimine katkıda bulunan bölge halkına teşekkür etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.