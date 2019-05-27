Mehmet Gökyiğit'in fotoğraf sergisi 29 Mayıs'ta açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılış töreni 10:00’da başlayacak.
Sergide, Gökyiğit’in ödül almış 74 fotoğrafı da bulunuyor.
Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi” 29 Mayıs’ta ziyarete açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılış töreni 10:00’da başlayacak.
Sergide, Gökyiğit’in ödül almış 74 fotoğrafı da bulunuyor.