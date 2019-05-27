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Mehmet Gökyiğit'in fotoğraf sergisi 29 Mayıs'ta açılıyor

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Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’in “100x2 Temalı Fotoğraf Sergisi” 29 Mayıs’ta ziyarete açılacak.

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Mehmet Gökyiğit'in fotoğraf sergisi 29 Mayıs'ta açılıyor
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Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Sergi Salonu’nda yer alacak serginin açılış töreni 10:00’da başlayacak.

Sergide, Gökyiğit’in ödül almış 74 fotoğrafı da bulunuyor.

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