Mehmet Ali Şefik anısına düzenlenen makale yarışması sonuçlandı

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik’in anısına, bu yıl on ikinci kez düzenlenen makale yarışmasının sonucu, cuma günü düzenlenecek törenle açıklanıyor.



Posta Dairesi Konferans Salonu’nda saat 14.30’da başlayacak törende yarışmada birinci seçilen makalenin sahibine plaket ve ödül, katılımcılara da plaket verilecek.



“KKTC’de icra müessesindeki sorunlar ve bunların giderilmesi için çözüm önerileri” konulu yarışmanın ödül töreni öncesinde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı “İcra ve Tebliğ Sorununa (Öz)Eleştirel Bir Bakış” başlıklı konuşma yapacak.



Başsavcılık’tan verilen bilgiye göre, 27 Nisan 2003’te hayatını kaybeden Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik anısına on ikinci kez düzenlenen makale yarışması, Şefik’in anısını yaşatmak ve onun genç ve yetenekli hukukçuları tespit etme geleneğini devam ettirmeyi amaçlıyor.



Yarışmaya KKTC vatandaşı, stajyer avukat ve 31 Aralık 2017 itibarıyla meslekte beş yılını doldurmayan kayıtlı avukatlar katılabiliyor.



Yarışmanın jüri heyetinde emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter, avukat Mustafa İnan ve avukat Süleyman Dolmacı görev yaptı.



Yarışmanın gelecek yılki konusunun organizasyon komitesi tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.



MEHMET ALİ ŞEFİK KİMDİR?



1951’de Baf’ta doğan Mehmet Ali Şefik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977’de mezun olmuş ve 1980’den itibaren sırasıyla savcı, kıdemli savcı, başsavcı yardımcısı muavinliği ve son olarak da başsavcı yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.



Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Ali Şefik, Başsavcı Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, 27 Nisan 2003’te 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.