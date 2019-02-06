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Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı ?” isimli oyunu Girne'de sahnelendi

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“Ev Yapımı ?” isimli oyun “Cumartesi Anneleri”ni, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı konu alıyor

Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı ?” isimli oyunu Girne'de sahnelendi
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Mask-Kara Tiyatrosu’nun “Ev Yapımı ?” isimli oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelendi. 
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, oyun, gözaltında kaybolan yakınlarını ve siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanların oluşturduğu “Cumartesi Anneleri”ni, kadın cinayetlerini, emekçi kadının sömürüsünü ve tüm bunlara sessiz kalmaktan duyulan utancı konu alıyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, oyunun sonunda yaptığı konuşmada, oyunda, Türkiye’deki “Cumartesi Anneleri”nin konu yapıldığını belirterek, 12 Eylül ve sonrasında Türkiye’de yaşananlara dikkat çekti. Güngördü, Türkiye’nin aydınlık günlere doğru yol alacağına inancını dile getirdi.
Girne Belediyesi’nin kış-ilkbahar kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 11 Şubat Pazartesi, tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Levent’in, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” konulu söyleşisi yer alacak.

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