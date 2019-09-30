Mağusalıları mest ettiler

Kıbrıs Gitar Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Zoran Dukiç konseri geçtiğimiz Cuma akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.
Geçtiğimiz hafta başlayan Kıbrıs Gitar Festivali programı içinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Zoran Dukiç konseri sanatseverler tarafından büyük beğeniyle izlendi.
Solist Zoran Dukiç ve Şef Murat Menket yönetmenliğindeki konserde, muhteşem kadro, Mario Tedesco’nun gitar konçertosu ve Wolfgang Mozart’ın 38.Senfonisi’nden eserler seslendirildi.
Gitar Festivali davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. (MHA)