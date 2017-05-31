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Mağusa’da Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi

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25. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında “Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” açıldı

Mağusa’da Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi
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Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği, 25. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında “Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” açtı.
Açılışını Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile eğitmenlerin birlikte yaptığı sergi, Buğday Camii’nde yer aldı.
Sergide, Yetişkinler Kulübü’nün; Lefkara, seramik işi, tel kırma, koza, kabak işi ve yağlı boyadan oluşan eserleri sergilendi.
Sergi, 2 Haziran’a kadar 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

 

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