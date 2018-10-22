Mağusa Öyküleri Kitabı 26 Ekim Cuma Günün Tanıtılıyor

Öykülerini Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun, Mağusa’dan Notlarını Dr. Okan Dağlı’nın ve resimlerini Selma Gürani’nin yaptığı Mağusa Öyküleri, kitabı bu Cuma Buğday Cami’de 19.00 tanıtılıyor.

Her zaman tarihi dokusuyla yerli ve yabancı insanlara hayran bıraktıran şehir, tarihi yaşanmışlıklarıyla da adında her dönem söz ettirmiştir.

Kıbrıs’ta Frank soylu sınıf üyelerinin Batı Avrupa’dan farklı olarak kırlara değil, yalnızca

kentleri mesken tutmaları, Konstantinos ve Bakirenin şarkısı’da oldukça belirgindir. Kara sevdaya tutulmuş kız, aşık olduğu gencin evini tarif ederken, evin kapısındaki altın kaplamalardan tanınacağını belirtir. Demek ki, Frank soylusunun evinin ayırt edici ve şaşalı yanları bulunsa da ortada birden çok kapının var olduğunu bize anlatmaktadır. Altın işlemeli kapılar, yelpazeler ve gencin etrafında onu hizmet etmek için koşuşturan köleler, Frank soylu evinin başlıca ayırt edici yönleri olarak ön plana geçerken, Yakın Doğu ve Kıbrıs’a özgü bir takım ayrıcalıklar da

Avrupa’daki soyluluktan farklı ihtişam göstergeleri olarak sergilenmektedir. Bunlar arasındaçiçekli yasemin ağaçları, gül suyuyla dolu testiler, kahvesini ve tütün içimi sayılabilir. Bu farklılıklar kişi betimlemeleri için de kullanılmıştır. Ulaşılmaz soylu, ailesinin tek oğlu olduğu kadar- ki ailenin mülk aktarımı düşünüldüğünde Avrupa’da da bu özellikle övünülmesi beklenebilir- pamuk helvası ve şekerden yapılmıştır. Pamuk helvası ve şeker o çağda Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bir tüketim maddesi değildi. Kıbrıs’a da Yakın Doğu ile temas sonucunda ulaşmıştı ve o çağın gezginlerine göre de Kıbrıs’ta yetişen şeker kamışından elde edilmekteydi. Bu gezginlerden biri 1344-45 yıllarında Kutsal Topraklara yapılan yolculuğun kayıtlarında Kıbrıs’a özgü bir farklılıkların Avrupalıları hayrete düşürdüğünü güzel bir biçimde anlatmaktadır: “Kutsal Haç Dağı’ndan dönüşte ormanlık ve çiçek açmış bölgelerden ve etrafları Şekerin elde edildiği şekerkamışları ile çevrili köylerden geçtik. Sonra etraflarında badem, incir, üzüm nar ve bizim ne olduklarını bilmediğimiz meyveler veren ağaçlardan oluşan korulukların bulunduğu köyleri arkada bıraktık; biraz sonra önümüzde, Mağusa Şehri göründü. Sanki de insana zevk veren bir cennet bahçesi idi”. Bu cennet bahçesi betimi, Avrupalıların alışkın olmadıkları bir doğa görüntüsü anlamına geliyordu ki, söylenceleri oluşturanların, dinleyicilerini etkilemek amacı ile böylesi farklılığı neden kullandığını bizlere açıklamaktadır. Böylece soylu genç için pamuk helvası yakıştırmasın ile Avrupa’daki muadilleri karşısında ona ek bir farklılık katmakta, ulaşılmazlığınıgüçlendirici etki yapmaktaydı.

Böylesi büyüleyici Mağusa anlatımları birçok kitapta her dönem yer almaktadır. Dahası İtalyan Boccacio Ortaçağ edebiyatının en büyük yazarı olarak kabul edilen yazar Kıbrıs’ın hatta Lefkoşa ve Mağusa’nın Boccacio tarihindeki önemine ve ününe ışık tutmaktadır. 10 gün boyunca, 10 kişi tarafından anlatılan 100 öyküyü kapsamaktadır.

Komik, eğlenceli ve katoliktir. Decameron karamsar Ortaçağ karanlığına ışık tutar ve dalga geçer. Decameron skolastik düşünceye karşı ilk yapıtlardan biridir. Bu özelliğinin yanında Decameron eğlendirici olduğu kadar da 14. Yüzyılın Batı hayat tarzını anlatan tarihi bir belge niteliği de taşır. Ortaçağda Kıbrıs hem kışkırtıcı ticaret merkezi hemde dinsel dürtüler hasıl olurken ciddi bir rol oynar. Kıbrıs’ ın toprakları verimli, tahıl ve şarabı bol ve ünlüdür.

William Shakespeare’in Kıbrıslılar bakımından önemli olan ünlü Othello trajedisi olayın Mağusa’da geçmesi yönünden olduğu kadar Shakespeare’in yazarlık yeteneğini üst düzeyde sergilediği bir oyundur. Mağusa Kalesi’nin Deniz Kapısı’nın sol tarafında bulunan kumandanlık sarayı Othello’nun karısı Destomana’ın güzelliğine ve talihsizliğine tanıklık etmiştir.

Shakespeare, bir İtalyan gemicinin yazdığı Destemona (Yunanca anlamıyla “talihsiz kız”) öyküsünden yolla çıkarak yarattığı Othello trajedisinde zıt karakterleri ve çatışan kavramları büyük bir başarıyla oyununa entegre etmiştir. Örneğin siyah adam ve beyaz adam arasındaki çelişkiler, İago ve Othello karakterleri arasındaki çatışmalar, insanlara unutamayacakları duyguları yaşatmaktadır. Kıbrıs’ta oyunu seyreden veya seyretmeyen herkes, en azından Desdemona’nın dillere destan güzelliğini ve sahtekar bir adam yüzünden kıskanç kocası tarafından yok yere katledilişini bir efsane şeklinde anlatabilir.

Oyunda anlatılan efsane kısaca şöyledir:

Savaşçı dehası olduğuna inanılan Faslı zenci komutan Othello, Kıbrıs’daki Venedik ordusunun başkumandanlığına atanır; çünkü Kıbrıs Osmanlı donanmasının tehdidi altındadır. Othello’nun kahramanlıklarından çok erdemlerine aşık olduğu için onunla evlenen eşi Destemona’da onunla birlikte Mağusa’ya gelir. Mağusa’ya geldikleri zaman kötü hava koşullarının Türk donanmasını yok ettiğini öğrenirler. Fakat onları bekleyen, mutluluk değil trajedidir.

Othello’nun, oyundaki adıyla Moro’nun yanında çavuşu İago ve Yüzbaşısı Cassio bulunmaktadır. Oyunda Othello karakteri Shakespeare’in barok özelliklerini taşıyan bir kahramandır. Görkemli, coşkulu bir kişiliği vardır.

Aslında Destemona ile Othello çok ayrı dünyaların insanlarıdırlar. Üstelik evlenmezden önce ve sonrasında birbirlerini tanıyacak kadar yeterli zamanları olmamıştır. Destemona sıcak, açık sözlü , saf, insancıl bir kadındır. Evine bağlı ürkek , mahcup, yumuşak, ve çabuk kırılacak bir karaktere sahiptir. Othello’ya hayran olduğu kadar, eşine karşı sevecendir de. Onun üşümemesine , hasta olmamasına özen gösterir, eşinin başı ağrıdığı zaman, onun başını saracak kadar, “anaçtır da”. İşte bu mendil sonradan Othello’nun kıskaçlığını alevlendiren korkunç bir simge durumuna gelecektir. Aslında Destemona ve Othello’nun aşkları Shakespeare’in aşkın evrensel yönünü ele alışını gösterir. Evrensel yönüyle aşk, sevgi kadar acı veren bir ilişkidir.

İnsanlarımızın bilincinde Othello (hep bir kıskançlık) tragedyası olarak iz bırakmıştır. “Saflık , dürüstlük ve yalın aşk; yalana , ihtirasa ve çıkarcı düzen dünyasına yenik düşmektedir.”

Oyunda çavuş İago ve yüzbaşı Cassio, tipik Venedik yaşamını ve karakterini yansıtırlar. Onların dünyasında aşk , dürüstlük ve sevgi gibi manevi değerler yok olmaya başlamış; para, patron olup insanlarını kendine köle yapmıştır. İago’nun karısının aşk ve insanlık değer ölçüleri de her hangi bir Venediklininkinden farklı değildir. İşte bir tarafta Othello’nun saflığı ve içtenliği ile çarpışan ve herşeyi parayla ölçen İago’nun dünyasına yenik düşer. Cassio’nun elinde Destomona’nın mendilini gören İago sonuçta, Othello’yu karısının yüzbaşı ile aşk yaşadığına inandırır. Othello’nun yakalandığı kıskançlık duygusu biricik sevgili karısını katletmeye kadar götürür.

Buna benzer birçok Mağusa öyküsünü okumak istiyorsanız, kitabı alıp okumanızı öneririz.