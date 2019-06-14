Mağusa Kültür ve Sanata doyacak

23. Uluslararası Gazimağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, 18 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

18 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda Aleyna Tilki konseriyle başlayacak olan festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bazı Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte Arkın Palm Beach Hotel’de basın toplantısı düzenledi.

Arter basın toplantısında, ülkenin kültür sanat başkenti olmanın ciddi bir sorumluluğu getirdiğini, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek her geçen yıl festivali daha ileri noktalara taşıdıklarını kaydetti.

Arter, festivalin bugün ulaştığı düzey ile uygarlık beşiği Akdeniz'de önemsenen ve saygın bir organizasyon haline geldiğini kaydederek, “Bu saygınlığa erişen festi valimiz, referans gösterilen kültürel ve sanatsal boyutuyla başlı başına bir kurum olmuştur” dedi.

Arter, festivalin, ilk kez düzenlendiği günden bu güne, 150’ye yakın etkinlikte, 450’den fazla sanatçının yer aldığını ve 400 bini aşkın kişinin etkinliklere katıldığını ifade etti.

Arter, “Gururla söylüyorum ki, son yıllarda yaptığımız girişimlerle festivalimiz, uluslararası nitelik kazanmış, turistik bir enstrümana dönüşmüş ve özellikle son altı yıldır turistik promosyon olarak kullanılmakta ve seyirci kitlesi uluslararası bir nitelik taşımaktadır” dedi.

Arter, açılış konserinin ücretsiz, Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletlerinin 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletlerinin ise 40 TL karşılığında Gazimağusa Belediyesinden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebileceğini belirti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arter, festivalin toplam bütçesinin 1 milyon 200 bin TL civarında olduğunu, bunun yüzde 30’arının sponsor ve bilet satışlarından karşılanacağını geriye kalan yüzde 60’lık kısmının Belediye kaynaklarından karşılanacağını belirtti.

Arter festivalle ilgili duyuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklere de yaptıklarını, STÖ’ler ve Derinya Belediye Başkanı üzerinden de temaslar gerçekleştirdiklerini, ayrıca Derinya Kapısı’nda da tanıtım gerçekleştireceklerini, Güney Kıbrıs’tan da festivale önemli katılım gerçekleştiğini ifade etti.

Derinya Kapısı’nın açılmasıyla Gazimağusa’ya Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçi sayısının 3 kat arttığını söyleyen Arter, bunda kapının açılması yanında euro’nun TL karşısında değer kazanmasının da etkili olduğunu kaydetti.

Derinya Kapısı’ndan Gazimağusa’nın kent merkezine ulaşımı sağlamak için otobüs servisi koyacaklarını söyleyen Arter, bisiklet projesi kapsamında bir istasyonu Derinya Kapısı’nın olduğu yere koyacaklarını belirtti.

Arter, festivale davet ettikleri yabancı sanatçılar ile ilgili Rum tarafından kaynaklanan siyasi engellerle zaman zaman karşılaştıklarını ancak bu yıl böyle bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Arter, kent asfalt çalışmalarıyla ilgili olarak da atık su kanalizasyon sisteminin onarımı için kentte 500 noktaya müdahale edileceğini, AB finansmanıyla gerçekleştirilecek bakım ve onarımın ardından 31 kilometrelik asfaltlama çalışması başlatılacağını söyledi.

Kentte gerçekleştirilen sivrisinekle mücadele çalışmalarını da anlatan Arter, ay sonu gibi şikayetlerin

İşte Festival Programı