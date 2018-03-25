Mağusa hamamlarına restore çağrısı

Her Daim Dostlar, Mağusa hamamlarının restore edilmesi için etkinlik düzenledi

Her Daim Dostlar, ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinden Mağusa hamamlarının restore edilerek kullanıma sunulması talebiyle etkinlik düzenledi.

Dün sabah yapılan etkinlikte, önce sanat tarihçisi Yusuf Örs hamam kültürü ve Kertikli Hamam konusunda bilgi verdi. Ardından pandomim sanatçısı Baran Özdural, mim sanatını kullanarak gösteri yaptı.

Baran Özdural ve Yusuf Örs’e, farkındalık etkinliğine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf Şentuğ, tarihi ve kültürel değerlerin atıl durumdan kurtarılarak yeniden yaşama katılmasıyla ilgili taleplerini yinelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Şentuğ, bunun için bugün, hem sesli olarak, hem de vücut dilini kullanarak anlatım yapan mim sanatı ile bu isteklerini seslendirerek dile getirdiklerini söyledi.