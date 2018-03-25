banner107
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
25 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
34 0
Cihangir’in önceliği sağlık
Cihangir’in önceliği sağlık
155 0
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
92 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
31 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
20 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
24 0
banner82
banner147

Mağusa hamamlarına restore çağrısı

banner27

Her Daim Dostlar, Mağusa hamamlarının restore edilmesi için etkinlik düzenledi

Mağusa hamamlarına restore çağrısı
banner137

Her Daim Dostlar, ülkenin tarihi ve kültürel değerlerinden Mağusa hamamlarının restore edilerek kullanıma sunulması talebiyle etkinlik düzenledi.

Dün sabah yapılan etkinlikte, önce sanat tarihçisi Yusuf Örs hamam kültürü ve Kertikli Hamam konusunda bilgi verdi. Ardından pandomim sanatçısı Baran Özdural, mim sanatını kullanarak gösteri yaptı.

Baran Özdural ve Yusuf Örs’e, farkındalık etkinliğine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf  Şentuğ,  tarihi ve kültürel değerlerin atıl durumdan kurtarılarak yeniden yaşama katılmasıyla ilgili taleplerini yinelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Şentuğ, bunun için bugün, hem sesli olarak, hem de vücut dilini kullanarak anlatım yapan mim sanatı ile bu isteklerini seslendirerek dile getirdiklerini söyledi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.