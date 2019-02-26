LTB ile Emma'nın kış dönemi "Çocuk Atölyesi" sergisi yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) ortaklaşa düzenlediği 2018-2019 kış dönemi “Çocuk Atölyesi” kurs sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, açılışta Lefkoşa Belediye Orkestrası bir dinleti sunarken Çocuk Atölyesi’ne üye çocuklar sergiyi aileleriyle beraber gezdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Gökçe Keçeci, EMAA eski Başkanı Zehra Şonya ve eğitmen Ozan Özgenler’in de katıldığı kurs sergisinde, çocuklar, veliler ve kurs öğretmenleri keyifli dakikalar geçirdi.

Kursun sonunda çocuklara belgeleri de takdim edildi.

Eğitmen Ozan Özgenler gecede yaptığı konuşmada, LTB’ye teşekkür ederek, LTB ile EMMA’nın sürdürdüğü iş birliğinin çok güzel bir boyuta geldiğini ve bu iş birliğinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

ŞONYA

EMMA eski Başkanı Zehra Şonya da, kendi derneklerinde ömür boyu başkanlık olmadığını ve bu ömür boyu başkanlık statükosunu kırarak dernekte bir görev değişikliğine gittiklerini kaydetti.

Yeni seçilen başkan Gökçe Keçeci Malyalı ve ekibine başarılar dileyen Şonya, LTB ile iş birliğinde düzenlenen kursların da çok başarılı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

KEÇECİ

Gökçe Keçeci, EMMA’nın yıllardır Zehra Şonya’nın yöneticiliği ile başarılarla dolu bugünlere geldiğini söyleyerek, bundan sonra da birlik beraberlikle ve LTB ile iş birliği içerisinde çok güzel projelere imza atmayı sürdürmeyi arzu ettiklerini vurguladı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, hep beraber bu geniş bir aileyi yaratabilmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade ederek, sürekli devinim içinde ve ayrıca sanatın özgürlük yanını unutmadan bu yanını çocuklara, gençlere ve farklı gruplara aşılamayı kendine ilke ve hedef edinen bir geleneğe sahip EMMA ile çok doğru bir işbirliği yaptıklarını vurguladı.

Harmancı şöyle devam etti:

“Artık binlerle sayabileceğimiz çocuklar yetiştiriyoruz ve bunun devamını getirmeye çalışıyoruz. Elbirliğiyle bunu büyüteceğiz. EMAA’nın eski yönetime bir kez daha teşekkür eder, yeni yönetime de başarılar dilerim. LTB olarak onların yanında, onlarla beraber daha aydınlık yarınlar için, sorgulayan, araştıran, özgür düşünceye sahip bireyler yaratabilmenin adımları için bu yolu yürümeye devam edeceğiz.”