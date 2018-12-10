Liderimizin sergisi Türkî Cumhuriyetlerinde de açılıyor

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 15 Ocak’ta YDÜ’de açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi” 14 Türkî Cumhuriyet ile topluluklarında da sergilenecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ortaklığında ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanacak olan ve Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü olan 15 Ocak 2019’da açılacak “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele”temalı sergi 14 Türkî Cumhuriyet ve Topluluklarında da sergilenecek.

Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı serginin daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya Yeri’nde de sergileneceği belirtildi.

14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergilenecek olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ediyor. Ülkemiz sanatçılarının eserleri sayesinde Kıbrıs Türkü’nün lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi verilen eserlerle anlatılması Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinleyecek.

Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” sergisi, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşacak ve KKTC kimliğini tüm dünyayla buluşturmasını sağlayacak.

KIBRIS TÜRKÜ VAROLUŞ MÜCADELESİ İLE TÜRK DEVLETLERİNDE VARLIĞINI DUYURACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasını Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in sanata yaptığı her yatırımla biraz daha dünyaya açılacağını ve kökleşerek nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.

Prof. Dr. Özkul, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen ve önemli bir mihenk taşı olarak kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin hayata geçirilmesiyle birlikte hem KKTC gençliğine hem de şimdilik 14 Türk devletiyle birlikte gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek için dolaşacak olan bu serginin büyük ve ulvi bir araç olduğunu ifade etti.