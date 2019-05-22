Lefkoşa’ya yeni müze

Lefkoşa, yeni bir müzeye kavuştu. Orta Çağ'dan günümüze Lefkoşa’nın anlatıldığı Lüzinyan evi açıldı

“Lüzinyan Evi - Orta Çağ'dan Günümüze Lefkoşa Müzesi” önceki akşam düzenlenen törenle açıldı.

Yenicami Kirlizade Sokak’ta bulunan müzenin açılışına Kudüs Krallığı Şövalyelerinin 23. Büyük Üstadı Odon De Pins ve Rodos Şövalyeleri 29. Majestesi Richard De Pins’in torunu Sir François De Pins de katıldı.

Etkinlikte Zekai Altan’ın Orta Çağ’dan günümüze Kıbrıs’taki mutfakları yorumladığı bir menü, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri tarafından servis edildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi restorasyon ve düzenleme çalışmaları sonucunda ziyarete açılan müzeye ev sahipliği yapan bina, Lüzinyan ve Osmanlı mimari stil ve zevklerinin karışımını yansıtıyor. Konağın gotik kemerli giriş kapısının üzerindeki armalardan birinin Venedik soylu Pisani ailesinin arması olduğu düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür binaların restorasyonu sonrası ortaya çıkan eserlerden büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Lefkoşa’da Belediye Başkanı Mehmet Harmancı döneminde yaya bölgelerinin artırıldığını, Harmancı’dan önceki belediye başkanlarının da Lefkoşa’ya emek verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Lefkoşa tütmeye başladı. Lefkoşa Suriçi’ne yürüyerek gelmeyi severim. Her geldiğimde daha da bir şevk alıyorum çünkü restore edilmekte olan bina sayısı artıyor. Bu binada bu zenginliğine daha büyük bir zenginlik katacak” dedi.

Müzelerin hafta sonu kapalı olmasına da eleştiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, broşürlerin, Türkçe ve İngilizce dışında başka dillerde de hazırlanması gereğine işaret etti.

ATAOĞLU: “40 YIL SONRA MÜZELER AÇILMAYA BAŞLADI”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da 40 yıl sonra ülkede ilk kez müzeler açılmaya başladığını belirtti. Ataoğlu, müzeler açılmadan önce bakanlık binası yanındaki restorasyon binasının hizmete açıldığını ve ambarlarda atıl durumda olan eserlerin restore edilmeye başlandığını kaydetti.

Kısa süre önce İskele’deki Arkeoloji Müzesi’nin,şimdi de Lüzinyan Evi’nin hizmete açıldığını belirten Ataoğlu, birkaç gün sonra Lefkoşa’daki Çağ Lahit Müzesi ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin hayata geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ataoğlu, 31 Aralık 1951’de son seferini yapan Güzelyurt Tren İstasyonu ile Lefke’deki Vasıf Palas binalarının restore edilmesi çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Bakan Ataoğlu, 40 yıl sonra 6 değişik noktada müzeler açıldığına işaret ederek, buna katkı koyanlara teşekkür etti

AZİMLİ: “LÜZİNYAN VE OSMANLI MİMARİ STİL VE ZEVKLERİNİN KARIŞIMI”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de açılışta yaptığı konuşmada, müzenin içine kurulduğu bina hakkında bilgi verdi.

Binanın Lüzinyan ve Osmanlı mimari stil ve zevklerinin karışımı olduğunu kaydeden Azimli, Osmanlı Dönemi’nde cumba, süslemeli ahşap tavan ve iç avlu eklenen binanın, bağdadi teknikle yapılmış ilave köşk hariç, kesme taştan inşa edildiğini belirtti.