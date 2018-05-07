banner107
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
87 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
130 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
16 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
85 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
354 0
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı
576 0
55 0
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
51 0
banner82
banner147

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu 15 Mayıs'ta konser vercek

banner27

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu 15 Mayıs'ta konser vercek
banner137

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun “Bir Bahar Akşamı” adını taşıyan konseri, 15 Mayıs akşamı gerçekleştiriliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak, Türk sanat müziğine damga vurmuş bestekarların eserlerini gerek koro, gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak. Konserde ayrıca çalınan eserleri temsil eden görsel danslar da yer alacak.
Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu’nun, hazırlıklarını tamamladığı “Bir Bahar Akşamı” adlı 2018 yılının ilk konserinde, Hicaz ve Muhayyer Kürdi makamlarından derlenen seçkin bir repertuvar sunacağı; Konserin, halka açık ücretsiz olacağı da belirtildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.