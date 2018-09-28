Lefke müzesi yeniden hayat buluyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun girişimleriyle başlatılan Lefke müze restorasyonu tamamlandı. Müze üç dört ay içerisinde ziyaretçisi ile buluşacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Gününde turizm bilincinin oluşturulması adına düzenlenen etkinliğe katıldı, Lefke Vasıf Palace Müzesinde incelemelerde bulundu.

''Dünya Turizm Günü'' nedeniyle Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Lefke Karşıyaka, Soli Harabeleri, eko köy Bağlıköy ve Lefke güzergahındaki tarihi ve turistik yerleri turist rehberleri eşliğinde gezdi ve buralar hakkında bilgiler aldı.

Gezinin ardından öğrencilere, Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği restoranında ikram yapıldı.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinliğe katılarak Dünya Turizm Gününü Öğrencilerle kutladı, böylesi etkinliklerin turizm bilinci oluşturmak adına son derece önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, Lefke Vasıf Palace müzesinin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sonlandığı müjdesini verdi.

Ataoğlu, Lefke İlçesine özel önem verdiklerini vurgulayarak, bölgenin turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Lefke'de, uzun zamandır, üzerinde çalıştıkları Vasıf Palas'ın müzesinde restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirten Ataoğlu, müzenin ve iç düzenlemesi ile birlikte 3-4 ay içerisinde ziyaretçisi ile buluşacağını söyledi.

Bakan Ataoğlu, Kent Müzesi ile bölgenin turistlerin ilgi odağı olması açısından ve kentte çeşitlilik adına bir değer katacağını belirtti.