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Lefke Ceviz Festivali Pazar Günü

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Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde dokuzuncusu gerçekleştirilecek Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü, Lefke çarşı merkezinde yer alacak.

Lefke Ceviz Festivali Pazar Günü
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Lefke Ceviz Festivali’nin açılışı, Lefke Atatürk Parkında toplanacak kortejin, festival alanına ulaşması sonrasında, saat 10.00’dayapılacak.


Kıbrıs kültürünü ve Lefke’nin yerel özelliklerini yansıtacak festival kapsamında, Atila Karaderi’nin “Lefke Bir Sevdadır. Sevgiliye Olan Tutkudur” isimli fotoğraf sergisi, Lefke Belediyesi Kadın Kursu’nun “El Emeği Göz Nuru” isimli sergisi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Geri Dönüşüm Sergisi de açılacak.


Stantlar kurulup özellikle cevizli ürünlerin yer alacağı festivalde, halk dansları gösterileri, konserler, Karagöz Lefke’de isimli özel sunum, Bir Lefke Masalı isimli özel gösteri ve rehber eşliğinde Lefke tanıtım turları da yer alacak. 


Lefke’nin 2015 senesinde uluslararası cittaslow ağına katılmasıyla birlikte, “Sakin Şehir Lefke Sizi Çağırıyor '' sloganıyla düzenlenen festivalin tüm görselleri, Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak üç dilde hazırlandı

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