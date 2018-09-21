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LBT’de yeni dönem

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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışmalarına yeniliklerle devam ediyor

LBT’de yeni dönem
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Lefkoşa Belediye Tiyatrosu her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezonda çocuk, gençlik ve yetişkinler için tiyatro çalışmalarına başlıyor.

Bu yıl grup sayılarının artırılmasıyla beş farklı grup ve eğitmenle gerçekleşecek olan çalışmalar ekim ayında başlayacak. Bu sebeple, başvuru ve kayıtlar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılmaya başladı.

Çocuklarla Tiyatro Çalışmaları: Çocuklarla çalışmalar iki grupta gerçekleşiyor. 6 Ekim Cumartesi saat 14:00’de başlayacak ve Deniz Çakır’ın eğitmenliğinde gerçekleşecek olan çalışmalara 8-10 yaş arası çocuklar katılabilecek. Çalışmalar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılıyor. 6-7 yaş çocukların katılacağı, oyunlarının sahneye taşacağı çalışmalar ise 8 Ekim Pazartesi saat 16:30’da Asu Demircioğlu eğitmenliğinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde başlıyor. Kayıtlar sınırlı sayıda olup, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılıyor.

Gençlerle Tiyatro Çalışmaları: Gençler çalışmalarını iki grupta gerçekleştirecek. İzel Seylani eğitmenliğinde olan çalışmalar 6 Ekim Cumartesi saat 12:00’de Bandabuliya Sahnesi’nde ortaokul çağındaki gençler için başlıyor.

Nehir Demirel eğitmenliğindeki lise çağındaki gençler ise çalışmalarına 23 Ekim Salı saat 18:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda başlayacak.

Yetişkinlerle Tiyatro Çalışmaları: Kıymet Karabiber eğitmenliğinde gerçekleşecek olan çalışmalar 24 Ekim Çarşamba günü saat 18:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başlayacak.

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