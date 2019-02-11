LBO ikinci dönem kayıtları başladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu’na ikinci dönem kayıtları başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hare Yakula’nın, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 28 Şubat Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi 0533 877 1573 – 0533 867 4637 numaralı telefonlardan alınabilir. Koro çalışmaları, Cumartesi günleri saat 11.30-13.30 arasında (3-8 yaş 11.30-12.15) , (9-15 yaş 12.30-13.30) Göçmenköy LTB Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.