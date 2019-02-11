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LBO ikinci dönem kayıtları başladı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu’na ikinci dönem kayıtları başladı.

LBO ikinci dönem kayıtları başladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şefliğini Hare Yakula’nın, yardımcı şefliğini Müge Görgül’ün ve  piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koroya 3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 28 Şubat  Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Kayıt işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi 0533 877 1573 – 0533 867 4637 numaralı telefonlardan alınabilir. Koro çalışmaları, Cumartesi günleri saat 11.30-13.30 arasında (3-8 yaş 11.30-12.15) , (9-15 yaş 12.30-13.30) Göçmenköy LTB Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.

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