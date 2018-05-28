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LBO'dan “Yaza Merhaba Konserleri”

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Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) “Yaza Merhaba Konserleri”, Oskay Hoca’nın şefliği ve Hüseyin Altan’ın solistliğinde yarın akşam Büyük Han’da, çarşamba akşamı ise Bellapais Manastırı’nda müzikseverlerle buluşacak.

LBO'dan “Yaza Merhaba Konserleri”
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca verdiği konserlerle büyük beğeni ve taktir toplayan Lefkoşa Belediye Orkestrası “Yaza Merhaba Konserleri”yle yeniden müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oskay Hoca’nın şefliğinde verilecek konserlerde Hüseyin Altan (Gitar) solist olarak yer alacak. Film müzikleri ve tangoların seslendirileceği her iki konser de saat 20.30’da başlayacak ve ücretsiz dinlenebilecek.

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