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LBO'dan unutulmayan Türkçe şarkılar konseri

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Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) 24 Şubat Pazartesi akşamı “Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri vereceği bildirildi.

LBO'dan unutulmayan Türkçe şarkılar konseri

UTKU VE GİZEM YEREBAKAN’IN SOLİS OLARAK KATILACAĞI KONSER 24 ŞUBAT PAZARTESİ BANDABULİYA SAHNESİ’NDE YER ALACAK

LTB’den verilen bilgiye göre, Oskay Hoca yönetimindeki konserde Utku ile Gizem Yerebakan solist olarak yer alacak.  
Konserde “Adam”, “Alla Beni Pulla Beni”, “Aşk Her şeyi Affeder mi?”, “Ayrılmam”, “Biz Nereye”, “Bu Gece Son”, “Gözyaşlarım Anlatır”, “Hiç Bana Sordun mu?”, “İstanbul”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Suç Bende”, “Vazgeç Gönül”, “Yaparım Bilirsin” isimli parçalar seslendirilecek. 
Bandabuliya Sahnesinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konsere giriş 15 TL olacak. 
Biletler konser gecesi gişeden temin edilebilecek.
Konser için www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden rezervasyon yapılabilecek.

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