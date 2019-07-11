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LBO'dan Büyük Han'da 80'ler nostaljisi

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Büyük Han’da gerçekleştirdiği “80’ler Konseri“ ile müzikseverleri nostaljik ve eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

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LBO'dan Büyük Han'da 80'ler nostaljisi
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Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oskay Hoca şefliğinde gerçekleşen “80’ler Konseri”nde sahne alan Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman 80'li yıllara damgasını vuran All Night Long, Esay Lover, Raining Man gibi hit şarkılarından oluşan repertuar ile izleyenleri geçmişe götürdü. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 80’li yılların dillerden düşmeyen şarkılarının seslendirildiği konseri çok sayıda müziksever ile beraber izledi. 

Konserin ardından sahneye davet edilen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, konserin şefliğini üstlenen Oskay Hoca ile sergiledikleri performansla nostalji rüzgârı estiren, izleyenleri gençlik yıllarına götüren Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman’a tüm Lefkoşalılar adına teşekkür etti. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 80’li yılların bir tek kanlı darbeler ile değil böyle güzel şarkılar ile de hatırlanmaya devam edileceğini söyledi.

Harmancı “Lefkoşa Belediye Orkestrası neredeyse tüm ülkenin en büyük kültür sanat üretim merkezi. Sayısız konserlerine Büyük Han 80’ler gecesini de eklediler. Muhteşem ortam, muhteşem bir kalabalık çok önemli sanatçılarla buluştu. Lefkoşa bir kez daha sanatın ve üretimin de başkenti olduğunu gösterdi” dedi.

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