LBO Çocuk Korosu, Lapta’da kamp yaptı

Lapta Gençlik Kampı’nda aile katılımlı gerçekleşen Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu kampı oldukça renkli etkinliklere sahne oldu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu 22-23 Eylül tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda aile katılımlı, eğitici, eğlenceli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Hare Yakula, Müge Görgül ve Ercüment Şeker'le birlikte gün boyu provalar gerçekleştiren LBO Çocuk Korosu, gönüllü eğitmenler ile de çalışma fırsatı yakaladı.

Çocuk yoga eğitmeni Ayla Parlan'la yoga egzersizleri ile bedeni rahatlatıp esneterek şarkı söylemeye teknikleri, müzik öğretmenleri Burcu Müniroğlu Karagöz ve Evren Karagöz'le beden perküsyonu ile şarkı öğretimi, Etkileşim ve Drama Derneği’nden Ayşem Tomgüsehan ve Ülkü Beyoğlu'yla drama atölyeleri yapıldı.

Kampta düzenlenen maskeli baloda ise Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu şefi Hare Yakula’ya sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Bu arada Çocuk Korosuna kayıtlar 15 Ekim’e kadar devam edecek. Kayıt işlemleri ile ilgili sorular için 0533 8402966 ve 0533 8449992 numaralı telefonlar aranabilir.