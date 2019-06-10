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LAÜ’de “Deliler” oyunuyla eğlenceli dakikalar

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler MerkeziveTiyatro Kulübü tarafından organize edilen “Deliler” adlı tiyatro gösterimi, LAÜ’de sahnelendi.

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LAÜ’de “Deliler” oyunuyla eğlenceli dakikalar
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LAÜ’de “Deliler” oyunuyla eğlenceli dakikalar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler MerkeziveTiyatro Kulübü tarafından organize edilen “Deliler” adlı tiyatro gösterimi, LAÜ’de sahnelendi.

LAÜ öğrencilerinden Turgut Özakman’ın yazdığı, Yaren Gül Kollik’in yönettiği veHasan Aydın’ın yönetmen yardımcılığını yürüttüğü oyunun kadrosu; Bayram Alkan, Arif Temiz, Mustafa Yılmaz, Anıl Selçuk, Cansu Gül Tokgöz, Şerife Sultan Kırkpınar, Yağmur Akdağ, Zafer Taşdemir, Hakan Yetişen, Nilay Üstündağ, Zuhal Karaslan, Özlem Bayer, Burak Doğan, Fatih İlpars, Hasan Aydın, Halil Başün, Harun Yüksel, Hüseyin Parlak, Mert Tosun, Yunus Karafakılı, Zeynep Kahraman, Senanur Şanal ve Mizgin Karakeçi’den oluşuyor.

KARAFAKILI: ‘KİM AKILLI KİM DELİ NASIL AYIRT ETMELİ’ SLOGANI ÜZERİNDEN YOLA ÇIKILAN OYUNA İLGİ BÜYÜKTÜ

Oyuncu kadrosunun performansıyla tiyatroseverlerin eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlayan oyun hakkında bilgi veren LAÜ Tiyatro Kulübü Başkanı Yılmaz Karafakılı, “Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yüzünüzü güldüren kulübü LAÜ Tiyatro ailesi olarak aylardır üzerinde çalıştığımız bir oyunu sahneledik. Bu dönem aramıza katılan yeni üyelerimizin de sahne deneyimini kazandığı bu büyük oyunda, dans koreografilerini de LAÜ Tiyatro ekibi hazırladı” dedi. ‘Kim akıllı kim deli nasıl ayırt etmeli’ sloganı üzerinden yola çıkılan oyuna ilginin büyük olduğunu söyleyen Karafakılı,oyunun sonunda ‘iyiden, güzelden, doğrudan yana değilse akıl, yaşasın delilik’ şarkısınınizleyicilertarafından hep bir ağızdan söylendiğini ve oyunda kahkahanın bir an olsun eksilmediğini dile getirdi.

Karafakılı,“Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi başta olmak üzere üniversitemiz departmanlarına yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Tiyatro kulübü olarak önümüzdeki yıllarda da farklı senaryolarla LAÜ öğrencilerinin karşısına tekrar çıkma sevincini içimizde yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

Deliler oyunu yönetmeni Yaren Gül Kollik ise, “Bu yıl mezun oluyorum, bir yanım buruk. Böylesine başarılı ve güzel insanların olduğu bir kulüpte oyunun yönetmeni olmak mutluluk vericiydi. Güzel anılar ile üniversitemden ayrılıyorum ” dedi.

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