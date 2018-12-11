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Kuzey Kıbrıs Türk Filmleri Haftası yarın başlıyor

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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle LDR Medya işbirliğiyle yapılacak etkinlik, 16 Aralık Pazar günü sona erecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Filmleri Haftası yarın başlıyor
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Festival filmleri hafta boyunca her gün saat 10.00’da Lemar Küçük Kaymaklı sinemasında seyircilerle ücretsiz olarak buluşturulacak.
Etkinlikte film gösterimlerinin yanı sıra, dalında uzman yönetmen ve yapımcılar izleyicilerle kısa söyleşiler de yapacak.
Program çerçevesinde cumartesi günü film gösteriminin hemen ardından yönetmen Derviş Zaim, konuklarla bir “master class” söyleşisi yaparak tecrübelerini aktaracak.
Festival çerçevesinde gösterilecek filmler şöyle:
“Yarın saat 10.00 Gölgeler ve Suretler, saat 12.30 açılış kokteyli
Çarşamba: saat 10.00 Yozgat Blues, saat 12.30 Lider Akmeşe söyleşisi 
Perşembe: saat 10.00 Ekşi Elmalar, saat 12.30 Ahmet Sönmez söyleşisi 
Cuma: saat 12.00 Kırımlı, saat 12.30 Boğaç Ergüvenç söyleşisi 
Cumartesi: saat 10.00 Aşk Tesadüfleri Sever, 12.30 Derviş Zaim “master class” söyleşisi 
Pazar: saat 10.00 Balık, 12.30 Derviş Zaim kapanış konuşması.

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