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Kültürel mirasa sahip çıkılamadı

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Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Türkler’in övünecekleri bir kültürel mirasları olduğunu ancak kültürel mirasa yeterince sahip çıkılamadığını söyledi

Kültürel mirasa sahip çıkılamadı
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Başbakanlık tarafından bu yıl 2018 Avrupa Kültür Miras Yılı kapsamında düzenlenen ilk kez düzenlenen “Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Sergisi” açılışı ve ödül töreni önceki akşam gerçekleştirildi.
Daha fazla insanın ve özellikle gençlerin ülkenin kültürel mirasını keşfetmesine, bu konudaki bilgilerini artırmasına ve yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekişmesine teşviki amaçlayan yarışma “Bizim Mirasımız: Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı çerçevesinde düzenlendi.
Başbakan Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler’in övünecekleri bir kültürel mirasları olduğunu belirtti. Erhürman, “Ama şu ana kadarki halimizle övünmememiz gereken bir nokta da var, maalesef kültürel mirasımıza yeterince sahip çıkıyor muyuz ve bizim dışımızdakilere yeterince tanıtabiliyor muyuz sorusunun yanıtı bende henüz evet değil ve bu yüzden daha yapılabilecek çok şey var” dedi. 


ÖDÜL ALAN FOTOĞRAFLAR 
 

12-18 ve 19-30 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Kadir Kaba, İsmail Gökçe, Tijen Erol Yakup, Umure Örs ve Ali Tuncay yaptı.
Ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserler 5 Ekim Cuma gününe kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.
12-18 yaş kategorisinde Derman Bulunç, “Cumbalı Evler Surlariçi”  isimli fotoğrafıyla birinci, Can Erdeğer “Girne Sahil Şeridi” isimli fotoğrafıyla ikinci, Buğçe Hoca “Saklı Manastır” isimli fotoğrafıyla üçüncü gelirken; Sevim Kendir “Yasemin” isimli eseriyle Başbakanlık Özel Ödülüne, Caner Zaim Necatgil de “Sesta” isimli fotoğrafıyla Jüri özel ödülüne layık görüldü.
19-30 yaş kategorisinde ödüle layık görülen katılımcılar ise şöyle:
“1. Bircan Akçagil, “El Emeği Sele”, 2. Saydam Soy “CyprioticMilkyway”, 3. Biray Canateş “Mağusa’nın Tarihi Manastırı”, Başbakanlık Özel Ödülü Si,nan Özer “İskemleci”, Jüri Özel Ödülü, Saydam Soy, “Aziz Efphemanios Kilisesi”.
 

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