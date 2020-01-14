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Kültür Dairesi, KKTC’de düzenlenen festivalleri takvimlendiriyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, KKTC’de düzenlenen festivallerin tarihlerinin çakışmaması için 2020 yılına yönelik takvimlendirme çalışması başlattı.

Kültür Dairesi, KKTC’de düzenlenen festivalleri takvimlendiriyor

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC’nin  kültürünü tanıtan ve turistik bir ürün olarak da değer bulan festivallerin, gerek birbirine rakip olmaması gerekse de katılmak isteyenlerin tercih yapmak zorunda kalmamasını sağlamak amacıyla festivallerin tarihleri listelenecek.

Festivalleri düzenleyen belediye, dernek temsilcileri, köy muhtarları ve festival komitelerine çağrıda bulunan Kültür Dairesi, 2020 yılında düzenlenmesi planlanan festivallerin tarihlerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar Daire’ye bildirilmesini talep etti. 

Festival tarihlerinin kulturdairesi@yahoo.com adresine bildirilebileceği veya Daire’ye (0392)22 75 456 numaralı telefonla ulaşılarak da kaydettirilebileceği belirtildi. 

Kültür Dairesi, ülkede düzenlenen ve Daire’nin bilgisine getirilen festivallerle birlikte, tüm kültürel ve sanatsal etkinlikleri Kültür Dairesi’nin web sayfasında yer alan Kültür Sanat ajandasına işleyerek kamuoyu ile paylaşıyor.

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