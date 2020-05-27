Kültür Dairesi başvuru kabul etmeye başladı

Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerini mali olarak desteklemek amacıyla başvuru kabul etmeye başladı.

Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında yapılacak mali yardımlar için bugün başlayan başvurular 12 Haziran’a kadar Kültür Dairesi’ne yapılabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, daire 2020 yılına yönelik “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 900 bin TL tutarında mali yardım yapacak.

Güzel sanatlarla ilgili derneklerin projelerini desteklemek amacıyla Kültür Dairesi tarafından her yıl yapılan mali yardımlar için, Nisan ayında alınması hedeflenen başvurular korona virüs tedbirleri nedeniyle 27 Mayıs tarihine ertelenmişti. Başvuru süreci 12 Haziran tarihlerinde sona erecek.

Güzel sanatlarla ilgili derneklerden randevu usulüyle alınacak müracaatlar, her iki tarih de dahil olmak üzere, 27 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve perşembe günleri ise 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edilecek.



“BAŞVURU REHBERİ, BAŞVURU FORMU VE PROJE KABUL FORMU www.kktckulturdairesi.com ADRESİNDE”

Başvuru koşulları ile ilgili detayların, başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekli evraklar, materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütlerinin bir araya getirildiği Başvuru Rehberi, Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Kültür Daire’sinden temin edilebiliyor.

Konu hakkında yazılı bir bilgilendirme yapan Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, başvuruda bulunacak olan derneklerin Kültür Dairesi’nin web sayfası olan kktckulturdairesi.com adresinden Başvuru Rehberini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Akpolat, başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında, yapılacak hiçbir başvuru ve/veya eksik evrağın kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.



YARDIM İÇİN AYRILAN BÜTÇE 900 BİN TÜRK LİRASI

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat açıklamasında, Kültür Dairesi tarafından Tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 900 bin Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldığını hatırlattı.

Akpolat, yardımların proje bazlı yapılacağını ve Tüzük kapsamında 13 kişiden oluşturulan komisyonun değerlendirmelerini projeler üzerinden yapacağını vurgulayarak, tüzüğün her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarını 72 bin Türk Lirası ile sınırlandırdığını bildirdi.