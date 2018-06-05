“Kulaktan Kulağa” bu akşam sahnelenecek

Tiyatro Maki’nin, Naci Talat Vakfı işbirliğinde hazırladığı “Kulaktan Kulağa” isimli oyun, ilk kez bu akşam sahnelenecek.

Naci Talat Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçıları Erdoğan Kavaz ve Kurtuluş Altaylı’nın yönetmen ve yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Kulaktan Kulağa”, bu akşamla birlikte 7, 8 ve 12 Haziran tarihlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda saat: 21.00’de oynanacak. Lady Augusta Gregory’nin kaleme aldığı “Kulaktan Kulağa”, 1900’lü yılların başında İrlanda’da yanlış bir haberin insanlar arasında nasıl yayıldığını komik ve eleştirel bir dille ele alıyor. Tiyatro Maki, “Kulaktan Kulağa” isimli oyunu, çok geniş oyuncu yelpazesi ve alternatif tiyatro anlayışıyla seyircisine sunmayı hedefliyor. Komedi türündeki oyun tek perde olarak sahneleniyor.