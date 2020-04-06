Koronavirüsle mücadeleye fırçası ile dikkat çekti

Sanatçı Asmer Narimanbekova dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve binlerce cana mal olan koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile dikkat çekti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Asmer Narimanbekova dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen ve binlerce cana mal olan koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile dikkat çekti...

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Kovid-19’ ile mücadeleye destek vermek adına farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Asmer Narimanbekova kimdir?

1961'de Bakü’de doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi Doçenti , Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet sanatçısıdır. Bakü Modern Sanat Galerisi Başkanıdır. Ayrıca Paris, Fransa'da Togrul Narimanbekov Derneği'nin başkanı. Azerbaycan ve Fransa Sanatçılar Birliği üyesidir. Gürcistan'ın Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2019'da Paris UNESCO'da "Sınırsız Sanat" adlı kişisel sergi açıldı. 2019 yılında VIII. Paris Belediye Sarayı ve UNESCO'da Barış Sanatı sergisine katıldı. 2018'de Milan, Forli, Varese, İtalya'da “Sınırsız Renkler“ ‘Passepartout Sanat Galerisi’ sergisine katıldı. 2019'da İtalya'da Venedik'te Sınırsız Renkler sergisini açtı. 2016-2017 yılları arasında Expocenter, Cannes'da sergileri düzenledi. 2016 yılında Azerbaycan'ın Viyana Kültür Merkezi'nde (Avusturya) kişisel sergisi “Poesie der Farben” açıldı. 2016 yılında Almanya'nın Berlin kentinde Bakü Galerisi'nde kişisel sergi açtı. 2009'da Bakü (Azerbaycan) Çağdaş Sanat Merkezi'nde (Galeri) kişisel sergi açtı. 1998'de Humei Gallery'de (Birleşik Krallık) kişisel sergisi düzenlendi.