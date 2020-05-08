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Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi "Denge" adlı heykel ile anlattı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı İsken Abdaliev koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi "Denge" adlı heykel ile anlattı

Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi "Denge" adlı heykel ile anlattı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgını ve mücadeleyi kimi zaman tuvallere, kimi zaman seramikler, heykeller ile anlatmayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı İsken Abdaliev ise, hızlı değişim çağında, insanın iç dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor.

Sanatçı İsken Abdaliev açıklamasında; "İçinden geçtiğimiz koronavirüs salgını ile birlikte hızlı değişim çağında, muazzam bir yaşam hızında bir kişi için ruh dengesi ihtiyaç haline geliyor. Heykeldeki adam denge ve huzur için uğraşıyor. Heykeldeki tekerlek ruh gücünün sembolü. Figürün denge koruması insanın iç dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatıyor" ifadelerine yer verdi.

İsken Abdaliev

 31 Aralık 1979'da Kırgızistan Bişkek'te doğdu. Ulusal Sanat Akademisi'nde yatılı okuldan mezun oldu.  T. Sadykov Ulusal Sanat Akademisi'nde şövale-heykel bölümüne girdi. Nitelikli bir uzman heykeltıraş diplomasını aldı. Çalışmaları sırasında heykeltıraşların cumhuriyetçi sempozyumlarına ve uluslararası sanatçı sergilerine katıldı:

1998 yıl-  Ch. Aitmatov'un 70. doğum gününe adanmış XI Cumhuriyet sempozyumu'na katılıdı.

2000 yıl -  Osh-‘300’ bayrama adanmış heykeltraşların XIII Cumhuriyet sempozyuma katıldı.

2001 yıl - Celal Abad'daki  XIV Cumhuriyet heykeltraşların sempozyumuna katıldı.

2013 yıl - Ch. Aitmatov'un 85. yıldönümüne adanmış cumhuriyet sanat sergisine katıldı.

2016 yıl  - Issyk-Kul'daki heykeltıraşların cumhuriyet sempozyumuna katılım.

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