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Koronavirüs salgını ile verilen mücadeleyi iki bölümden oluşan heykel ile anlattı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Bagdat Sarsen koronavirüs salgını ile verilen mücadeleyi iki bölümden oluşan heykel ile anlattı

Koronavirüs salgını ile verilen mücadeleyi iki bölümden oluşan heykel ile anlattı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte resim, seramik,baskı resim sanatçılarının yanı sıra salgın ile mücadeleye heykel sanatçıları da destek vermeye başladı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı Bagdat Sarsen heykelin iki bölümden oluştuğunu bunları kapalı oturma figürü ve damalı kaide olarak belirtti.

Sanatçı bu kompozisyonun insanlar için alanı sınırlama (karantina) ile ilgili zorlukları ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinin kötü bir rüya içinde olduğunu, bu nedenle, figür başını yukarı doğru kaldırıyor ve kötü rüyanın bitmesi için Allah'a dua ediyor.

Sanatçısı Bagdat Sarsen eser hakkında ayrıca; “Kaidenin kare şekli, oturan kişinin açısal şeklinde tekrarlanıyor. Plastik stilizasyon ve  seçilen parlak oranlar ise genel umudu taşımakta.” İfadelerini kulladı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından yapılan açıklamada hergün ayrı bir sanatçının farklı bir eserini, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi değişik bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Bagdat Sarsen kimdir?

2005 yılında Kazakistan A. Kasteev Sanat Koleji'nden mezun oldu. 2019 yılında T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nde eğitimini tamamladı. 2018 yılında “Gençlik, enerji, gelecek” adlı sanat yarışmasına katıldı. 2017 yılında A. Kasteev Müzesi'nde Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği'nin bir sanat sergisine katıldı. 2014 ve 2015 yıllarında Çin ve St. Petersburg'daki uluslararası buz heykel sempozyumlarına katıldı. 2011 yılında Almatı şehrinde düzenlenen Kazakistan Sanat Haftası'na katıldı. 2010 yılında Ulusal Heykel Olimpiyatına katıldı.

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