Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı

ünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılarda koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için kovid-19 günlerini tuvale yansıtan sanatçılara bir yenisi daha eklendi. Sanatçı Maksudjon Mirmukhamedov, korona günlerinde sağlıkçıların ve vatandaşların verdiği mücadeleyi tuvale yansıttı…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden yapılan açıklamada, hergün olduğu gibi bundan sonrada sanatçıların korona günlerine ait eserleri sanatseverlerle buluşmaya devam edecek denildi.

Maksudjon Mirmukhamedov kimdir?

1986 yılında Tacikistan'da doğdu. 1997 – 2002 yılları arasında Khujand şehrinin çocuk sanat okulunda okudu. 2002 - 2011 yıllarında M. Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü'nde okudu..

Sanatçı bir çok sergiye katıldı, bunlardan bazıları şöyle;

2005 yılında Khujand şehrinde Tacikistan'ın genç sanatçılar sergisi,

2008 yılında Khujand şehrinde “Ben ve Toplumum” adlı sergi, Aynı yıl Duşanbe'deki Rus kültür merkezinde sergiye katıldı.

2009 yılında Kamoliddin Behzod Ulusal Müze'deki sergi,

2011 yılında "Moskova'da Tacikistan Kültür Günleri" sergisi,

2013 yılında Türkmenistan'daki "Tacikistan Kültür Günleri" sergisi,

2014 yılında Ermenistan'daki ‘Art-Expo’ sergisi,

2014 yılında "Gaidar Aliyev'in En İyi Portresi" yarışmasında birincilik ödülü,

2015 yılında Duşanbe'de "Benim köklerim’" adlı kişisel sergi,

2018 yılında Moskova ve St.Petersburg'daki “Tacikistan Kültür Günleri” sergisine katıldı.