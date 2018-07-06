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Korolar Festivali 9 Temmuz’da başlıyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali’nin üçüncüsü, 9 Temmuz’da başlıyor. Festival 14 Temmuz’da tamamlanacak.

Korolar Festivali 9 Temmuz’da başlıyor
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Korolar Festivali’nin üçüncüsü, 9 Temmuz’da başlıyor. Festival 14 Temmuz’da tamamlanacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, KKTC ve Türkiye’den 28 koronun katılacağı Festivali’nin açılışı, 9 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00’de yapılacak. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak açılışta, iki toplumlu “Papageorgio String Quartet” de konser verecek.

Festival konserleri, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak ve 20.00’de başlayacak. Korolar Festivalde, KKTC’li Besteci Oskay Hoca’nın korolar için düzenlediği “Bahçada Guzu” isimli Kıbrıs türküsünü toplu halde seslendirecek. 

ANI ETKİNLİĞİ 

Konserler,  Kamran Aziz, Cemaliye İrfan Kıyıcı, Muzaffer Arkan, Saip Egüz ve Gülsen Çobanoğlu Hoca anısına seslendirilecek.

Festivalde, DAÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı ve besteci  Prof. Memduh Özdemir  ile Türkiye’den besteci Yrd. Doç. Dr. Nedim Yıldız ve Yrd. Doç. Dr. Aykut Önder Sarıçiftçi’ye “Doğu Akdeniz Üniversitesi Koro Müziği Hizmet Ödülü” verilecek.

Festival Direktörü Koro Şefi Erkan Dağlı, koro konserleri yanında, çeşitli konserlerin de verileceğini, atölye ve eğitimlerin yer alacağını belirtti

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