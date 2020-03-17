Kitapseverlerin Büyük Bir Zevkle Kullanabileceği 12 Mobil Uygulama

Teknolojinin hayatımıza tamamen yerleşmesiyle birlikte mobil uygulamalar da günlük yaşamdaki pek çok alışkanlığımızın yerini aldı.

Teknolojinin gelişmesi ve hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte, mobil uygulamalarda pek çok alışkanlığımızın yerini aldı. Artık pek çok şeyi telefonlarımız ya da bilgisayarlarımız aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bankacılık işlemlerinden alışverişe kadar hepsini tek tıkla halledebilir bir noktadayız. Tabii ki teknolojideki bu gelişme edebiyatı da etkiledi. Edebiyatın ilk yıllarında kitapların yalnızca bir kopyaları olurdu. Ancak matbaanın gelmesiyle birlikte kitaplar basılabilir ve çoğalabilir bir hal aldı. Böylece edebi eserler daha ulaşılabilir hale geldi. Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle kitaplar, e-kitaba dönüştü. Tabii ki bu pek çok alanda tasarruf sağlıyor ve kitapları çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. Bu mobil uygulamalardan bazıları ise yalnızca kitap uygulama değil; kitap takası ya da farklı imkanlar sunuyor. Biz de sizler için kitapseverlerin hoşuna gidecek 16 mobil uygulamayı derledik. Keyifli okumalar!

1. Audible



Bir Amazon şirketi olan Audible, e-kitap okumaktan ziyade sesli kitap satın alıp dinleyebileceğiniz bir mobil uygulama. Görme engellilerinden de faydalanabileceği bu uygulama, aslında vakitten tasarruf da sağlıyor. Farklı işlerle uğraşırken kitapları dinleyebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

2. Bartme



Bartme ise hem App Store hem de Google Play de bulunan bir uygulama. Bu uygulama, başta kitap olmak üzere bütün 2. el ürünlerin yaşam ömrünü uzatmayı hedefliyor. Uygulama, kitap takas platformu olarak hizmet veriyor. Facebook adresiniz ya da mailinizle kaydolabileceğiniz uygulamanın mantığı ise oldukça basit. Ürününüzü uygulamaya yükledikten sonra, program size ürününüzün değerini veriyor. Tabii ki bu değer Barty isimi sanal paracıkla veriliyor. Bu işlemin ardından ise ürününüzü başkalarına göndererek Barty kazanıyorsunuz. Gönderme işlemi ise cüzi bir miktar kargo ücreti ile yapılıyor. Kazandığınız Barty’lerle ise ürün havuzundan istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Binlerce kullanıcısı bulunan bu uygulamada istediğiniz kitapların pek çoğunu bulmanız mümkün.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

3. Bluefire Reader



Bluefire uygulamasında ise not alma, bilmediğiniz kelimelere bakma gibi özellikle yer alıyor. Öte yandan okuduğunuz kitapta hoşunuza giden bir kısmı, alıntılayıp sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşma imkanınız da bulunuyor.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

4. Calibro



Calibro uygulaması tamamen yerli. En çok tercih edilen e-kitap okuyucuların biri olan uygulama, pek çok kitap sitesiyle bağlantılı. Kullanıcıların kitaplarını okuyup kütüphane haline getirmesini sağlayan uygulamaya App Store üzerinden ulaşmak mümkün.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: iOS

5. Goodreads



Goodreads, tam anlamıyla kitapseverler için tasarlanan bir uygulama. Bu uygulama kitap kurtları için bir sosyal ağ niteliğinde. Kullanıcılar okudukları kitapları paylaşıp, kitaplar hakkında yorum yapabiliyor ve birbirlerine önerebiliyorlar. 80 milyon kitap bulunduran bu uygulamayı dünyanın en büyük kitapsever sosyal ağı olarak tanımlamak mümkün. Uygulama ile bir okuma listesi oluşturabilir ve okuduğunuz kitapları kaydedebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

6. Kütüphanem



Kitaplıklarımız oldukça karışık olabiliyor. Kitaplığımızdaki tüm kitaplar elektronik bir ortama kaydedip, elinizde hangi kitaplar olduğunu bilmek isterseniz. Kütüphanem uygulaması tam da size göre. Bu uygulamayla evinizdeki kitapları elektronik ortama kaydedebilir, aynı zamanda kitaplarınızı grup grup ayırabilirsiniz. kitapları kaydetmek ise oldukça basit, barkodları okutmanız yeterli!

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

7. Moon + reader



Moon + Reader ise hem e-kitap satın alabileceğiniz hem de indirdiğiniz e-kitapları yükleyebileceğiniz bir uygulama. Yalnızca Android kullanıcılarına hitap eden bu uygulamaya; txt, html, epub, umd, fb2, chm, zip veOPDS formatındaki kitapları yükleyebilirsiniz. Ayrıca önemli gördüğünüz noktaları işaretleyebiliyorsunuz. Bu uygulama Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca gibi toplamda 42 dili destekliyor.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android

8. Night Light



Çoğumuz telefondan ya da tabletten kitap okurken ekran ışığı sorunuyla karşılaşıyoruz. Bu sorunu çözmek içinse bir uygulama mevcut. Night Light uygulaması ise telefonunuzun ekran ışığını kitap okumaya en uygun hale getiriyor. iOS telefonlarda bu özellik zaten var. Ancak Android telefonlarınız için de bu uygulamayı indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

9. Nook



Nook hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışan bir uygulama. Uygulamada milyonlarca ücretsiz kitap, dergi ve roman bulunuyor. Ayrıca uygulamada en çok satanlar listelerini de takip edebilirsiniz. Amerika’nın en büyük kitapçısı olan Barnes&Noble’ın uygulaması olan Nook’a Google Play ve App Store’dan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS

10. Outread



Outread bir hızlı okuyucu uygulaması. Bu uygulama okuma hızını tespit etmenize yardımcı oluyor. Uygulamada, hareket işaretleyicisi sayesinde metin üzerinden gözle takip edebilme özelliği mevcut. Bu uygulama ile, okumak istediğiniz yazıyı ya da kitabı daha konforlu bir şekilde okuyabilirsiniz. Ancak Outread yalnızca iOS işletim sisteminde kullanılabiliyor.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: iOS

11. Sahaf



Sahaf, ikinci el kitap alıp satabileceğiniz bir mobil uygulama. Sistem diğer ikinci el eşya alı satım uygulamaları gibi çalışıyor. Satılan kitabın parası havuzda bekletiliyor. Satıcı ürünü kargoladıktan sonra kargo takip numarasını paylaşıyor. Alıcı ürünü onayladığında para satıcının hesabına aktarılıyor.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android

12. Yazar Takibi



Yazar Takibi uygulaması sevdiğiniz tüm yazarların yazılarına, makalelerine ya da röportajlarına tek bir pencerede ulaşmanızı sağlıyor. Uygulama Google Play ve App Store’dan indirilebiliyor.

Uygulamayı indirmek isteyenler için: Android ve iOS