"Kitap Olmadan Asla!"

Kitap sevdalıları özel kimselerdir. Kitaplarda kendilerine ayrı bir dünya yaratırlar. Pek çok yazarın gerçek dünyadan kaçıp kendilerine özgü dünyayı eserlerinde yaratmaları sıkı bir kitap kurdu tarafından sürdürülen bir eylem halini alır. Öyle ki o edebiyat eserinde geçen bir kahramanın yaşadığına, aramızda dolaştığına inanmak isterler. Çevrenizde de Küçük Prens’e inananlar, Harry Potter’a tapanlar ya da Tanpınar’ın bir roman kahramanıyla konuşanları görebilirsiniz.

Dışarı çıkmaktan ziyade evde kalmayı ve iyi bir kitap okumayı tercih ederler İyi ve özel bir okuma köşesine sahip olurlar Nefes kesici bir kitap okurlarken kendilerine sokağa çıkma yasağı koyabilirler Eğer okunan kitap sürükleyici ise onu tek oturuşta bitirebilirler Onları aynı anda birden fazla kitabın içine gömülü bulabilirsiniz Kitapların yaşam hakkında önemli dersler verebildiğine inanırlar Bazen romanın kahramanı gerçekten yaşasın, kendileriyle konuşsun isterler Kitap karakterlerine çoğu kez duygusal gözle bakarlar Harry Potter gibi kurgu karakterlerle aralarında derin bir bağ hissederler Bazen kurmaca ile gerçeklik arasındaki farkı anlatamazlar Güzel, ruhlarına hitap eden kitap ayraçlarına sahiplerdir Bazen bir kitabı kitap tasarımına göre yargılar ve eleştirirler İzledikleri bir film, kitap uyarlaması ise önce kitabı okurlar Bazen hiçbir şey iyi bir kitap ve bir fincan kahvenin yerini tutmaz Çay ve kitap da onlar için harika bir ikilidir Okudukları kitaptan çok etkilenirlerse yemek yerken de kitabı ellerinden düşürmezler Bazense kendilerini kitaba o denli kaptırırlar ki yemek yemeyi bile unuturlar Eski, ikinci el kitap kokularına bayılırlar Ama yeni çıkan iyi bir kitaptan da mükemmel kokular alabilirler Evlerinin hemen her köşesinde kitaplara ayrılan raflar bulunabilir Başkasına dağınık gelebilecek kitap düzeni içinde onlar istedikleri kitabı ellerini koydukları gibi bulurlar Kitap raflarına sahip olsalar bile evin her yerinde kitap görebilirsiniz En sevdikleri yazarlarla sohbet etmeye, onlarla görüşmeye bayılırlar Diğer bibliyofillerden (kitap düşkünlerinden) de hemen etkilenebilir, sohbet edebilirler Kitapçıda en sevdikleri kitapları ararlarken saatlerce vakit geçirebilirler Bir kitapçıyı ziyaret ettiklerinde oradan en az bir kitap almadan çıkmak istemezler Renkleri uyumlu kitap dizilerini oldukça sıcak karşılarlar Sahaflar, fuarlar ve kitap festivalleri kişisel cennetleri gibidir Ciltli ve ciltsiz kitaplar arasında seçim yapmakta zorlanabilirler Bazıları sesli kitap ve çeşitli e-kitapları kabul etmeyi öğrenirler Hiçbir şey nefeslerini güzel tasarlanmış bir kütüphane gibi kesmez Kitaplıktaki kitaplara göz ucuyla bakmaktan tatmin olmazlar Tüm seyahatleri sırasında bölge kütüphanelerini ziyaret ederler Kendi yerel kütüphanelerinde özel bir köşeye sahiptirler İlkokulun en sevdikleri kısmı hikâye okuma zamanlarıdır Yatmadan hemen önce uykuya dalmak üzere kitap okumayı da severler Diğer kitap kurtlarını keşfetmekten büyük mutluluk duyarlar Okudukları etkili cümleleri ayrı bir deftere not ederler Kitap okudukları sırada yazma dürtüsüne de kapılabilirler Yağmurlu bir hava en ideal kitap okuma havaları olabilir Güneşli bir günde uzanıp okumayı da severler Yine de ellerindeki iyi bir kitapsa onu her yerde okuyabilirler Bir kitapla gezintiye çıkabilir, sahilde kitap okumayı mükemmel bir eylem olarak görebilirler Birden fazla başucu yazarlarına sahiplerdir Tek bir yazar seçmekte olağanüstü zorlanırlar Kitapların dünyada ne kadar zamandır olduğu gibi düşüncelere kapılabilirler Günlüklerine bir şeyler yazmak için kitapları ilham verici bulabilirler Kalın bir kitaptan korkmaz, eser iyiyse onu bitirmekte zorlanmazlar Aşırı yoğun bir tempoları olsa bile kitap okumak için her zaman vakit bulurlar Gerçekten iyi bir kitap okudukları sırada çölde de olsalar kendilerini yalnız hissetmezler