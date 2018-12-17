"Kitap Olmadan Asla!"

Dışarı çıkmaktan ziyade evde kalmayı ve iyi bir kitap okumayı tercih ederler
İyi ve özel bir okuma köşesine sahip olurlar
Nefes kesici bir kitap okurlarken kendilerine sokağa çıkma yasağı koyabilirler
Eğer okunan kitap sürükleyici ise onu tek oturuşta bitirebilirler
Onları aynı anda birden fazla kitabın içine gömülü bulabilirsiniz
Kitapların yaşam hakkında önemli dersler verebildiğine inanırlar
Bazen romanın kahramanı gerçekten yaşasın, kendileriyle konuşsun isterler
Kitap karakterlerine çoğu kez duygusal gözle bakarlar
Harry Potter gibi kurgu karakterlerle aralarında derin bir bağ hissederler
Bazen kurmaca ile gerçeklik arasındaki farkı anlatamazlar
Güzel, ruhlarına hitap eden kitap ayraçlarına sahiplerdir
Bazen bir kitabı kitap tasarımına göre yargılar ve eleştirirler
İzledikleri bir film, kitap uyarlaması ise önce kitabı okurlar
Bazen hiçbir şey iyi bir kitap ve bir fincan kahvenin yerini tutmaz
Çay ve kitap da onlar için harika bir ikilidir
Okudukları kitaptan çok etkilenirlerse yemek yerken de kitabı ellerinden düşürmezler
Bazense kendilerini kitaba o denli kaptırırlar ki yemek yemeyi bile unuturlar
Eski, ikinci el kitap kokularına bayılırlar
Ama yeni çıkan iyi bir kitaptan da mükemmel kokular alabilirler
Evlerinin hemen her köşesinde kitaplara ayrılan raflar bulunabilir
Başkasına dağınık gelebilecek kitap düzeni içinde onlar istedikleri kitabı ellerini koydukları gibi bulurlar
Kitap raflarına sahip olsalar bile evin her yerinde kitap görebilirsiniz
En sevdikleri yazarlarla sohbet etmeye, onlarla görüşmeye bayılırlar
Diğer bibliyofillerden (kitap düşkünlerinden) de hemen etkilenebilir, sohbet edebilirler
Kitapçıda en sevdikleri kitapları ararlarken saatlerce vakit geçirebilirler
Bir kitapçıyı ziyaret ettiklerinde oradan en az bir kitap almadan çıkmak istemezler
Renkleri uyumlu kitap dizilerini oldukça sıcak karşılarlar
Sahaflar, fuarlar ve kitap festivalleri kişisel cennetleri gibidir
Ciltli ve ciltsiz kitaplar arasında seçim yapmakta zorlanabilirler
Bazıları sesli kitap ve çeşitli e-kitapları kabul etmeyi öğrenirler
Hiçbir şey nefeslerini güzel tasarlanmış bir kütüphane gibi kesmez
Kitaplıktaki kitaplara göz ucuyla bakmaktan tatmin olmazlar
Tüm seyahatleri sırasında bölge kütüphanelerini ziyaret ederler
Kendi yerel kütüphanelerinde özel bir köşeye sahiptirler
İlkokulun en sevdikleri kısmı hikâye okuma zamanlarıdır
Yatmadan hemen önce uykuya dalmak üzere kitap okumayı da severler
Diğer kitap kurtlarını keşfetmekten büyük mutluluk duyarlar
Okudukları etkili cümleleri ayrı bir deftere not ederler
Kitap okudukları sırada yazma dürtüsüne de kapılabilirler
Yağmurlu bir hava en ideal kitap okuma havaları olabilir
Güneşli bir günde uzanıp okumayı da severler
Yine de ellerindeki iyi bir kitapsa onu her yerde okuyabilirler
Bir kitapla gezintiye çıkabilir, sahilde kitap okumayı mükemmel bir eylem olarak görebilirler
Birden fazla başucu yazarlarına sahiplerdir
Tek bir yazar seçmekte olağanüstü zorlanırlar
Kitapların dünyada ne kadar zamandır olduğu gibi düşüncelere kapılabilirler
Günlüklerine bir şeyler yazmak için kitapları ilham verici bulabilirler
Kalın bir kitaptan korkmaz, eser iyiyse onu bitirmekte zorlanmazlar
Aşırı yoğun bir tempoları olsa bile kitap okumak için her zaman vakit bulurlar
Gerçekten iyi bir kitap okudukları sırada çölde de olsalar kendilerini yalnız hissetmezler