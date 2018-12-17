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"Kitap Olmadan Asla!"

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Kitap sevdalıları özel kimselerdir. Kitaplarda kendilerine ayrı bir dünya yaratırlar. Pek çok yazarın gerçek dünyadan kaçıp kendilerine özgü dünyayı eserlerinde yaratmaları sıkı bir kitap kurdu tarafından sürdürülen bir eylem halini alır. Öyle ki o edebiyat eserinde geçen bir kahramanın yaşadığına, aramızda dolaştığına inanmak isterler. Çevrenizde de Küçük Prens’e inananlar, Harry Potter’a tapanlar ya da Tanpınar’ın bir roman kahramanıyla konuşanları görebilirsiniz.

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"Kitap Olmadan Asla!"
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Dışarı çıkmaktan ziyade evde kalmayı ve iyi bir kitap okumayı tercih ederler

 

İyi ve özel bir okuma köşesine sahip olurlar

kitap okuma kÃ¶Åesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Nefes kesici bir kitap okurlarken kendilerine sokağa çıkma yasağı koyabilirler

Eğer okunan kitap sürükleyici ise onu tek oturuşta bitirebilirler

 

Onları aynı anda birden fazla kitabın içine gömülü bulabilirsiniz

Kitapların yaşam hakkında önemli dersler verebildiğine inanırlar

Bazen romanın kahramanı gerçekten yaşasın, kendileriyle konuşsun isterler

Kitap karakterlerine çoğu kez duygusal gözle bakarlar

 

Harry Potter gibi kurgu karakterlerle aralarında derin bir bağ hissederler

Bazen kurmaca ile gerçeklik arasındaki farkı anlatamazlar

Güzel, ruhlarına hitap eden kitap ayraçlarına sahiplerdir

Bazen bir kitabı kitap tasarımına göre yargılar ve eleştirirler

 

İzledikleri bir film, kitap uyarlaması ise önce kitabı okurlar

kitap okumak ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bazen hiçbir şey iyi bir kitap ve bir fincan kahvenin yerini tutmaz

Çay ve kitap da onlar için harika bir ikilidir

Okudukları kitaptan çok etkilenirlerse yemek yerken de kitabı ellerinden düşürmezler

 

Bazense kendilerini kitaba o denli kaptırırlar ki yemek yemeyi bile unuturlar

Eski, ikinci el kitap kokularına bayılırlar

Ama yeni çıkan iyi bir kitaptan da mükemmel kokular alabilirler

Evlerinin hemen her köşesinde kitaplara ayrılan raflar bulunabilir

Başkasına dağınık gelebilecek kitap düzeni içinde onlar istedikleri kitabı ellerini koydukları gibi bulurlar

Kitap raflarına sahip olsalar bile evin her yerinde kitap görebilirsiniz

Kitap raflarÄ±na sahip olsalar bile evin her yerinde kitap gÃ¶rebilirsiniz ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

En sevdikleri yazarlarla sohbet etmeye, onlarla görüşmeye bayılırlar

imza gÃ¼nleri ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Diğer bibliyofillerden (kitap düşkünlerinden) de hemen etkilenebilir, sohbet edebilirler

Kitapçıda en sevdikleri kitapları ararlarken saatlerce vakit geçirebilirler

Bir kitapçıyı ziyaret ettiklerinde oradan en az bir kitap almadan çıkmak istemezler

Renkleri uyumlu kitap dizilerini oldukça sıcak karşılarlar

Sahaflar, fuarlar ve kitap festivalleri kişisel cennetleri gibidir

Ciltli ve ciltsiz kitaplar arasında seçim yapmakta zorlanabilirler

Bazıları sesli kitap ve çeşitli e-kitapları kabul etmeyi öğrenirler

Hiçbir şey nefeslerini güzel tasarlanmış bir kütüphane gibi kesmez

Kitaplıktaki kitaplara göz ucuyla bakmaktan tatmin olmazlar

Tüm seyahatleri sırasında bölge kütüphanelerini ziyaret ederler

Kendi yerel kütüphanelerinde özel bir köşeye sahiptirler

İlkokulun en sevdikleri kısmı hikâye okuma zamanlarıdır

Yatmadan hemen önce uykuya dalmak üzere kitap okumayı da severler

Diğer kitap kurtlarını keşfetmekten büyük mutluluk duyarlar

Okudukları etkili cümleleri ayrı bir deftere not ederler

Kitap okudukları sırada yazma dürtüsüne de kapılabilirler

Yağmurlu bir hava en ideal kitap okuma havaları olabilir

YaÄmurlu bir hava en ideal kitap okuma havalarÄ± olabilir ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Güneşli bir günde uzanıp okumayı da severler

Yine de ellerindeki iyi bir kitapsa onu her yerde okuyabilirler

Bir kitapla gezintiye çıkabilir, sahilde kitap okumayı mükemmel bir eylem olarak görebilirler

sahilde kitap okumak ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Birden fazla başucu yazarlarına sahiplerdir

Tek bir yazar seçmekte olağanüstü zorlanırlar

Kitapların dünyada ne kadar zamandır olduğu gibi düşüncelere kapılabilirler

Günlüklerine bir şeyler yazmak için kitapları ilham verici bulabilirler

Kalın bir kitaptan korkmaz, eser iyiyse onu bitirmekte zorlanmazlar

Aşırı yoğun bir tempoları olsa bile kitap okumak için her zaman vakit bulurlar

Gerçekten iyi bir kitap okudukları sırada çölde de olsalar kendilerini yalnız hissetmezler

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