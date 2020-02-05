Kitap Okumanın Bilimsel Faydaları

Hepimiz kitap okumanın faydalı olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Peki, kitap okumak neden faydalıdır? Bilgi edinmek, insanları anlamak, dünyayı anlamak… Bunlar gibi birçok gelişigüzel örnek verilebilir belki.

Peki bilim bu konuda neler söylüyor? Kitap okumanın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları neler? Kitap okumak için farklı nedenleriniz olabilir. Bakalım, bu listeden sonra nedenleriniz arasına yenileri eklenecek mi?

1. Stresi azaltır.

2009 yılında, İngiltere’de, Sussex Üniversitesi farklı aktivitelerin kalp atış hızı ve kas gerginliğini nasıl etkinlediğini araştırdı. Sadece 6 dakika boyunca kitap/gazete okumak stresi %68 oranında azaltıyor. Yürüyüşe gitmek %42, müzik dinlemek %61, bir bardak çay yada kahve içmek %54 oranında stresi azaltıyor. Araştırmanı yazarlarına göre tamamen kitaba odaklanmış olmak stresi azaltan en büyük etken.

2. Yaşam sürenizi uzatabilir.

Her gün düzenli kitap okumak ömrünüzü uzatabilir. Yale Üniversitesi’ndeki bir takım 50 yaş üstü 3600’den fazla yetişkini 12 yıl boyunca takip etti. Araştırmacılar magazin dergileri ve gazete okuyanların aksine günlük 30 dakika kitap okuduklarını söyleyen bireylerin yaklaşık 2 yıl daha fazla yaşadıklarını tespit etmiş.

3. Dile hakimiyetinizi geliştirir.

1990 yıllarında Keith Stanovich ve meslektaşları kurgu ve kuru olmayan yazılar ile bilişsel beceriler, kelime bilgisi arasındaki ilişkiyi düzinelerce okuma çalışması yaparak araştırmış. Okuma becerileri konusunda ayırıcı bir test olan Author Recognition Test, yani Yazar Okuma Testi’ni kullanmışlar. Gerçek bir okuyucu ortalama bir okuyucuya göre %50 daha fazla kelime bilgisi ve bilişsel beceriye sahip. Maryland Üniversitesi’nden insan gelişimi profesörü Donald Bolger, okumanın kar topu etkisi yarattığını, okuma konusunda iyileştikçe daha çok sözcük öğrenildiğini ve daha çok sözcük öğrenildikçe okumada daha iyi olunduğunu söylemiş.

4.Empati kazanmanızı sağlar.

2013 yılında Harvard Üniversitesi’nde bir grup gönüllü gruplara ayrılarak farklı kurgusal metinler okutulmuş, bir gruba da hiçbir şey okutulmamış. Sonrasında metinlerde geçen olay kurguları hakkında sorulara tabii tutulmuşlar. Metinleri okuyanlar kendi bölümlerinde yer alan karakterlerin duygu durumu ve daha sonrasında nasıl davranacakları hakkında çok daha sağlıklı açıklamalarda bulunmuş.

5. Yaratıcılığı arttırır.

Toronto Üniversitesi’nden psikolog Maja Djikic “Gerçek hayatta, olaylar karşısında sıklıkla karar vermek zorunda hissederiz ve bu zihnimizi bize yardımcı olacak bilgilere kapamamıza neden olur. Kurgusal bir metin okuduğumuzda zihnimizi açık tutma konusunda pratik yapmış oluruz. Çünkü herhangi bir kesinlik yoktur.” diyor.

Djikic 100 kişinin yer aldığı bir çalışmadan sonra bu karara varmış. Gruptaki bazı insanlar kurgusal denemeler okurken, bazıları da kurgusal olmayan denemeler okumuşlar. Ardından katılımcılara hızlı karar vermeleri ve belirsizlikten kaçınmaları gereken sorular yönlendirilmiş. Kurgusal metin okuyucuları çok daha rahat ve yaratıcı cevaplar vermiş. Düzenli kitap okuyanlarda cevapların farklılığı çok netmiş.

6. Kişiliğinizi geliştirir.

Toronto Üniversitesi 166 katılımcıya kişilik analizi içeren bir test uygulamış. Ardından bu kişilere belli metinler okutarak tekrar aynı test uygulanmış ve kişilerin verdiği cevaplarda bariz değişmeler gözlenmiş.

Toronto Üniversitesi’nde psikolog olan Keith Oatley bu durumu şöyle açıklıyor: “Hikayede kahraman olan başka bir insanla özdeşleştikçe bilmediğiniz bir yaşamın arasına sızarsınız. Başka türlü anlayamadığınız durumların ve duyguların farkına varırsınız.” demiş.

7. Sizi daha zeki yapar.

2013 yılında Institute of Education okumanın çocukların üzerindeki etkilerini araştırmış. Özellikle 10-16 yaş arasında okumanın büyük bir farklılık yarattığı görülmüş. Şaşırtıcı bir şekilde çocukların bilişsel gelişimi için önemli olanın ebeveynlerinin eğitim seviyelerinden çok haz için kitap okumaları olduğu ortaya çıkmış. Diğer ilginç olan ise okumanın çocuklara sadece edebiyat ve yazı yazmada değil matematik gibi başka konularda da başarılı olmalarını sağlaması.

Araştırmacılara göre bilgi edinme ve işleme yeteneği çok önemli; bunu da en iyi sağlayan şey okumak.

Bu listemizde yabancı bir kaynaktan (https://www.kitapmeetup.com/) faydalanarak kitap okumanın faydaları nelerdir sorusuna cevaplar aradık. Umarım kitap okumanın bilimsel faydaları sizin de ilginizi çekmiş, faydalı olmuştur. Sağlıklı ve mutlu okumalar dilerim.