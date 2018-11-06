Kitap Fuarlarından Alabileceğiniz Bu Yıl Çıkan Kitaplar

İstanbul’da yaşayan kitapseverlere yada bu hafta yolu İstanbul'a düşeceklere müjde beklediğiniz hafta geldi. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu sene 10-18 Kasım tarihlerinde ve yine Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne gerçekleşecek. On binlerce kitabın ortasındayken hangisini alacağınızı seçmek zor olabiliyor. Bu yıl ilk baskısını yapan kitaplardan oluşan bir liste hazırladık. Kişisel tercihlerinizin yanında küçük bir rehber olarak okumanız için.

Fuar alanındaki karmaşada bol şans dileriz

1. Antika Titanik – Murat Menteş

Son 5 yıldır okuyucularının yolunu gözlediği kitap sonunda geldi! Önce Afilli Filintalar topluluğu ve hemen ardından “Dublorün Dilemması” kitabıyla ünlenen yazar ve şair Murat Menteş’in kalemi bildiklerinizden biraz farklı. Absürt mizahi ögelerle süslenmiş karakterler ve olaylar, okudukça sizin de normaliniz haline geliyor. Ayrıca yazdığı yazıların neredeyse tamamında felsefi bir bakış açısı da bulmak mümkün. Antika Titanik’te ise her zamankinden daha çarpıcı şekilde yazdığını söyleyebiliriz.

2. Misafir – Nermin Yıldırım

“Misafir, normalini yitirmiş, çokça incinmiş, bolca incitmiş bir dünyada, kırılmış hayallerin, ertelenmiş sevgilerin, hakkıyla yaşanamamış ömürlerin ortasında, kendine sığınacak yer arayanların romanı.”

Türk Edebiyatı’nın en renkli ve en çalışkan yazarlarından biri olan Nermin Yıldırım’ın son kitabı Misafir, korkutucu tuhaflıkları normalleştiren bir kitap. Akıl hastanesinde geçen olaylar, Yıldırım’ın ağdalı ama akıcı dili sayesinde sizi içine çekiyor.

3. Kalp Gidince – Margaret Atwood

“Tek kelimeyle, daha doğrusu üç kelimeyle: Anlamlı bir hayat.”

“Distopya” ve “Ütopya” kavramlarını birleştirerek yarattığı “Üstopya” adlı bilim kurgu romanları ile tanınan Margaret Atwood’un yeni kitabı 9 Kasım’da çıkacak. Kitapta; ABD’deki ekonomik krizde işsiz ve evsiz kalıp arabalarında yaşamaya çalışan Chairmaine ve Stan’in Pozitron Projesi adında yeni bir yaşama katılması anlatılıyor.

4. Kırlangıç Çığlığı – Ahmet Ümit

Başkomiser Nevzat’ın hikayeleri, aynı tatla devam ediyor. Uzun zamandır beklenen roman, çıktığı ilk günden itibaren Çok Satanlar Listesi’ne girdi. Serinin bu kitabında; “Körebe” lakaplı seri katil, İstanbul’un çeşitli yerlerine cesetler ve oyuncaklar bırakırken arka planda da Suriyeli göçmen çocuklarının hayatlarını takip ediyoruz. Ümit, kitap boyunca herkesin bir başkasının cehennemi olabileceğini anlatıyor.

5. 21. Yüzyıl İçin 21 Ders – Yuval Noah Harari

“Homo Sapiens” ve “Homo Deus” kitapları ile hayatlarımıza hızlı bir giriş yapan Yuval Noah Harari, son kitabıyla okuyucularını bir kere daha düşünmeye itiyor. Yazar bu kez, 21. yüzyılda yaşanan teknolojik ve ekonomik değişimlerle birlikte ortaya çıkan sorunları tartışıyor, gündelik hayatın temel sorunları hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

6. Kardeşini Doğurmak (Türkiye’de Ensest Gerçeği) – Büşra Sanay

Gazeteci Büşra Sana; Türkiye’de ensest gerçeğini gözler önüne seren, ismi kadar içeriği de sarsıcı olan bir kitap yazdı. Cesurca bir hamle ile yazılan kitapta bir çok uzmanla, avukatla, psikologla, doktorla, hakimle ve mağdurlarla bire bir yapılan görüşmeler var. Vakaları okurken farkındalığınızı arttıracak, sizi zorlayacak bir kitap. Ülkemizin en konuşulmayan derdi ensest, tüm gerçekliğiyle tek kitapta anlatılıyor.

7. Hippi – Paulo Coelho

Ünlü yazarın kendi anılarıyla kurguyu harmanlayarak yazdığı, 1970 yılında geçen bir kitap Hippi. Peru’nun kayıp şehirleri, Brezilya’nın zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, İstanbul’un çarşıları ile Paulo ve Karla’nın hayatlarını okurken yanlarında olmak isteyeceksiniz. Kitap, 70’lerin Hippi dünyasıyla ilgili bilgiler verirken bir yandan da “kendin olma” yolculuğunu keşfetmenizi istiyor. Can Yayınları’ndan çıkan kitap, 5 farklı renk seçeneği ile basım yaparak Hippiliğin renkliliğine de göz kırpıyor.

8. Düşme Korkusu – Adalet Ağaoğlu

Üretmenin yaşının olmadığını bizlere gösteren yazarlarımızdan biri Adalet Ağaoğlu. 2018 içerisinde 2 kitap çıkaran 89 Yaşındaki yazarın son kitabı “Düşme Korkusu”nu neden yazdığını arka kapakta açıklıyor.

“Düşme Korkusu adı altında altı tane hikâye yazdım. Çünkü düşmenin çeşitli anlamları var. Saygınlığını kaybetmek var, değerini kaybetmek, gözden düşmek, çaresizliğe düşmek var. Bunun manevi yanını göz önünde tutarak düşme korkusunu yazmaya karar verdim.”

9. Rüzgarın Şarkısını Dinle – Haruki Murakami

Haruki Murakami’nin yirmili yaşlarının sonunda yazdığı, çevrilmesine yıllar sonra izin verdiği ilk romanı Rüzgârın Şarkısını Dinle. İlk kitap olması sebebiyle biraz dağınık bir anlatımı olmasına rağmen; dünyaca ünlü yazarın hangi yollardan geçerek olduğu noktaya geldiğini görmek için çok güzel bir fırsat. Kitap, 18 günlük bir yaz sürecini, isimsiz ve dört parmaklı tuhaf bir kızı ve varoluşsal sıkıntıları anlatıyor.

10. Macbeth – Jo Nesbo

“Duff elini gözlerine siper etti. Göz kamaştıran ışığın arkasında bir kahkaha patladı ve iri bir adamın gölgesi rıhtıma vurdu. Kahkahasından belliydi. Bu Macbeth’ti. Elbette Macbeth’ti.”

Türkiye’de Doğan Kitap’ın çıkardığı “Shakespeare Yeniden” serisinde bu sefer ünlü eser Macbeth’i Norveçli Polisiye yazarı Jo Nesbo yorumluyor. 1970 yılında, distopik bir kentte geçen kitaba depresif bir hava hakim. Ancak gerilimi, aksiyonu, heyecanı da bol bir kitap. Yan hikayelere yer vererek karakterlerin geçmişlerini tamamen açığa çıkarıyor.

Bonus: Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2 – Elena Favilli, Francesca Cavallo

Dünyanın dört bir yanından güçlü kadınların gerçek hayat hikayeleri birer sayfalık masala dönüşüyor. İlk kitabının gördüğü yoğun ilgi sonucunda çıkan bu ikinci kitap hem kız çocuklarına hem de içinde güçlü kız çocukları barındırmak isteyen kadınlara yönelik. Kitaptaki kadınların masalları kadar dünyanın ayrı ayrı yerlerinden elli kadın illüstratörün çizimleri de dikkat çekici.