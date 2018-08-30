Kitap Fuarı Onur Ödülü Benli’nin

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Işık Kitapevi Fuarı’nda Onur Ödülü’ne layık görüldü. Benli, “İnsanımızın hak ettiği yaşam kalitesini yükseltmek için çok çalışıyoruz” dedi

31’inci Işık Kitapevi Fuarı Onur Ödülü, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye verildi.

Benli, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, üretimin önemine dikkat çekti, “Üretmeden yaşayamaz, kendi kendinize yetemez, demokrasiye erişemezsiniz” dedi.

“Çok uzun yıllardır ülkeye ışık tutan böylesi seçkin bir organizasyonda ödül almaktan onur duyuyorum” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bu ödülü topluma hizmetin bir karşılığı kabul ettiğini de söyledi. “Topluma hizmet üretiyor, insanımızın hak ettiği yaşam kalitesini yükseltmek için çok çalışıyor, emeğe değer veriyor ve en önemlisi adaletten, kurallardan, ilkelerden şaşmıyoruz” diyen Ahmet Benli, bu ödülle birlikte omuzlarında çok daha önemli bir sorumlukla çalışacaklarını dile getirdi. “Tohum ektim, emek verdik, ürettik, buğday oldu, çok çalıştık, ekmek yaptık” diyen Ahmet Benli, bunu toplumla paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Işık Kitap Fuarı’nın açılış gecesine önemli bir katılım oldu, Ahmet Y. Benli’ye Onur Ödülü, Işık Kitap Evi Direktörü Nahide Merlen tarafından takdim edildi.