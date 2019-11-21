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Kısmet'ten önemli bir başarı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, İspanya’nın Soria kentinde 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında bu yıl 21’incisi düzenlenen festivalin uluslararası yarışmasında yer alan 55 kısa filmden biri oldu

Kısmet'ten önemli bir başarı

 Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, İspanya’nın en önemli kısa film festivallerinden “Certamen Internacional De Cortos Ciudad De Soria” adlı festivalin uluslararası seçkisine girmeyi başardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, İspanya’nın Soria kentinde 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında bu yıl 21’incisi düzenlenen festivalin uluslararası yarışmasında yer alan 55 kısa filmden biri oldu.

Sözkonusu festival, İspanya’nın en prestijli sinema ödülü “GOYA”ya akredite olması açısından önem taşıyor. “Kısmet”, “GOYA” olarak bilinen İspanyol Akademi Ödülleri için ön eleme yapan festivallerde yarışan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı film olma özelliğini taşıyor.  “Kısmet”, kasım ayı başında yine GOYA’ya akredite “Mostra de Curtas Vila de Noia” adlı İspanyol festivalinde gösterilmişti.

YÖNETMENLER İSPANYA’YA DAVET EDİLDİ

Dünya prömiyerini yaptığı 18 Ekim 2018 tarihinden bu yana, 36 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başaran ve 41 ülkede gösterilen “Kısmet”in yönetmenleri Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftcioğlu, “Soria Uluslararası Kısa Film Festivali”nin davetlisi olarak İspanya’ya gidecek ve festival bünyesindeki çeşitli aktivitelere katılacak. 

“Kısmet”, Aralık 2018’de Brezilya’da düzenlenen “9. Brazil Cinefest Uluslararası Film Festivali”nde “İzleyici Ödülü” kazanmıştı. 

Başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor. 

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