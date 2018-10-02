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"Kısmet" Tallgrass Film Festivali'nde yarışacak

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Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” adlı kısa film, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli bağımsız film festivallerinden biri olarak gösterilen Tallgrass Film Festivali’nde yarışacak.

"Kısmet" Tallgrass Film Festivali'nde yarışacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda Geçitkale’de çekilen “Kısmet”, bu yıl dünya genelinden 1500’ün üzerinde başvuru alan Tallgrass Film Festivali’nin yarışma seçkisine girmeyi başardı.

BAŞVURMAYA DEĞER EN ÖNEMLİ 50 FESTİVALDEN BİRİ  

Tallgrass Film Festivali, son beş yıldır Amerikan sinema dergisi “Movie Maker”in hazırladığı “Başvurmaya Değer En Önemli 50 Festival” listesinde yer alıyor.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tallgrass Film Festivali, 17-21 Ekim tarihleri arasında Kansas eyaletinin Wichita şehrinde gerçekleştirilecek. Kısmet’in Kuzey Amerika prömiyeri de sayılacak olan Tallgrass Film Festivali’ndeki gösterimi ise, 18 Ekim akşamı “Güneş Parlıyor: Komik Hikâyeler” adlı seçki çerçevesinde yapılacak.

Başrollerini Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in paylaştığı “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir babanın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor.

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