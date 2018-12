Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, “Brazil CineFest” uluslararası film festivalinde, seyircilerin oylarıyla “İzleyici Ödülü’ne layık görüldü

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet” Brezilya’dan ödülle döndü.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, “Brazil CineFest” uluslararası film festivalinde, seyircilerin oylarıyla “İzleyici Ödülü’ne layık görüldü. Rio de Janerio şehrinde bu yıl 9’uncu kez düzenlenen “Brazil CineFest”in gösterimleri Rio Modern Sanat Müzesi’nde (MAM) gerçekleştirildi.

BREZİLYA BASINI FİLME YER VERDİ

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in, Brezilya’daki ilk gösterimi, 12 Aralık Çarşamba Günü, Rio Modern Sanat Müzesi’nin (MAM) sinema salonunda yapıldı.

Brezilyalı izleyicilerin Kısmet’i çok beğendiği ödül töreni öncesinde yerel basına da yansıdı. Rio merkezli haber portalı “EU RIO”, Brazil CineFest hakkında yayınladığı haberde Kısmet ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Festivalin gözde filmlerinden biri olan Kısmet, izleyicileri kahkahalara boğdu. Film şaşırtıcı bir sona sahip”.

“KENDİNE HAS MİZAHİ ÜSLUBU İLE HİKÂYEYİ KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE ANLATTI”

Filmin yönetmenlerine ödül kazandıklarını bildiren festivalin küratörü João Rocha da Kısmet’ten övgü dolu sözlerle bahsetti:

“Kısmet, kendine has mizahi üslubu ve gerçekçi oyunculuğuyla her ailenin, hepimizin başına gelebilecek trajikomik bir hikâyeyi kusursuz bir şekilde anlatarak izleyicilerimizden tam not aldı”.

Başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in yer aldığı Kısmet, İngiltere’deki Leeds Uluslararası Film Festivali ve Kanada’daki Voncouver Türk Filmleri Festivali’nde de İzleyici Ödülü’ne aday gösterilmişti.

Dünya prömiyerini 18 Ekim’de ABD’de yapan Kısmet, bugüne kadar 10 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı ve 19 farklı ülkede gösterildi.