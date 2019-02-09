Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergileniyor

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” 11 Şubat Pazartesi günü Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Eğitim Bakanı Özyiğit tarafından açılıyor

Kırgızistan halk ressamlarının 60 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.

Devlet nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin sergileneceği Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisinin açılışı, 11 Şubat 2018 Pazartesi günü, saat 9.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek.

ESERLER KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ’NE BAĞIŞLANDI

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in açılışını yapacağı sergi, üç hafta boycunca hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek. Eserlerin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışlandığı sergi ile sanatseverler, Kırgız ressamların farklı ekol çalışmaları ile Kırgızistan sanatını daha iyi tanıma fırsatı bulacak.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ 5’İNCİ ETKİNLİĞİNDE KIRGIZİSTAN’IN RENGARENK KÜLTÜRÜNÜ YANSITACAK

Ülkenin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla kurulduğu günden itibaren Mustafa Hastürk ile Feryal Sükan kişisel resim sergisi, Cumhuriyet Sergisi, Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi’ne ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, beşinci etkinliği olan “Kırgızistan Sanatçıları” resim sergisi ile ortak köklere dayanan zengin ve aynı zamanda özgün Kırgız kültürünü sanatseverlere sunacak. Açılan sergi ile ülkemiz ve Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğine katkı sunulacak.

DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLİ MÜCADELE SERGİSİ DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde, ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi de, sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Sergi, 15 Şubat 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.