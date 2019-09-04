Killer Queen, kanser hastaları için söyleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına dünyaca ünlü Killer Queen grubu 14 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek.

Konserden elde edilecek tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak, biletler Girne Belediyesi karşısındaki George Pub’tan satın alınabilecek.

Etkinlikle ilgili Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ve etkinliğin organizesine katkı koyan Laurance Floyd konuşma yaptı.

Kocaismail, dünyaca ünlü Killer Queen grubunun dernek yararına 14 Eylül Cumartesi günü Girne Amfi Tiyatro’da konser vereceğini söyledi.

Grubun geçtiğimiz günlerde Fransa’da 30 bin seyirci önünde sahneye çıktığını söyleyen Kocaismail, 2 bin 200 bilet satmayı hedeflediklerini kaydetti.