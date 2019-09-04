 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
6 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
10 0
 
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
54 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
19 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
104 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
106 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
banner82

Killer Queen, kanser hastaları için söyleyecek

banner27

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına dünyaca ünlü Killer Queen grubu 14 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek.

Killer Queen, kanser hastaları için söyleyecek
banner267

Konserden elde edilecek tüm gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak, biletler Girne Belediyesi karşısındaki George Pub’tan satın alınabilecek.

Etkinlikle ilgili Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ve etkinliğin organizesine katkı koyan Laurance Floyd konuşma yaptı.

Kocaismail, dünyaca ünlü Killer Queen grubunun dernek yararına 14 Eylül Cumartesi günü Girne Amfi Tiyatro’da konser vereceğini söyledi.

Grubun geçtiğimiz günlerde Fransa’da 30 bin seyirci önünde sahneye çıktığını söyleyen Kocaismail, 2 bin 200 bilet satmayı hedeflediklerini kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.