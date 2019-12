Kıbrıslıların Kökeni Kitabı Galeri Kültür Yayınları Arasından Çıktı

Kıbrıs Adası, uygarlığın beşiği sayılan Akdeniz’in en önemli adalarından birisidir.

Tarih boyunca pek çok ulusun istilasına uğramış, büyük imparatorluklar arasında

el değiştirmiş, Kıbrıs’tan pek çok halk gelip geçmiş, bir kısmı da Kıbrıs’a yerleşerek burayı

yurt edinmiştir. Akdeniz’in doğusunda yer alan Kıbrıs¸Mısır, Finike, Yahudi, Anadolu ve Antik Yunan uygarlıklarından büyük ölçüde etkilenmiş; hatta bu antik uygarlıkların kesişme

noktasını oluşturmuştur. Coğrafi konumu olan, üç kıtanın birleştiği yerde bulunması dolayısıyla Kıbrıs her dönemde önemini korumuş, Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve İtalya gibi Asya, Afrika ve Avrupa ülkeleri ona sahip olmak istemişlerdir. Antik çağda, orta çağda ticaret yolları, ipek yolu ve baharat yolu üzerinde olması; sanayi çağında sömürgeciliğin gelişmesi ve petrolün önem kazanmasıyla İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya ve hatta Amerika gibi gelişmiş ülkelerin hedefi halini almıştır.

Bu bağlamda bu kadar eski bir uygarlığa sahip Kıbrıs adasının eski eser açısından ne kadar zengin olacağı tahmin etmek zor olmaz. Kıbrıs’ta ilk defa 1927-1931 yıllarında bilimsel araştırma yapan İsveç ekibidir.

İsveç Akdeniz müzesi Kıbrıs bölümü eski sorumlusu Marie-Louise Winbladh, Arkeoloji ve Sanat Yayınları arasından 2017 yıllarında çıkan “Kıbrıs Aşk-Savaş-Kült” adlı 348 sayfalık eserinden sonra geçen yıllarda Galeri Kültür Yayınları arasında “Kıbrıs’ın Sakallı Tanrıçaları” adlı 124 sayfalık kuşe kağıda renkli basılmış diğer bir eseri okuyucuyla buluşmuştu. Bu yılın son günlerinde ise 96 sayfalık “Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde Kıbrıslıların Kökeni” eseri kitap severlerle buluştu. Bilimsel veriler ışığından Adanın insanlarının kökeni nerelere dayadığı yazarın kaleminden bizlere ulaşıyor. Tabii bu sorgulama ışığında Kıbrıs’ın Kısa Tarihine bakmak lazım:

“Arkeolojik kazılar M.Ö. 7000 yılına uzanan Neolitik zamana ait yerleşim birimleri ortaya çıkarmıştır. Bulunan kalıntılardan Kıbrıs'a yerleşen ilk insanların Mezopotamya ve Anadolu'dan geldikleri ve sahil kenarlarında küçük topluluklar halinde yaşadıkları, tarım yapıp hayvanları evcilleştirdikleri anlaşılmaktadır. M.Ö. 6000 ve daha sonra gelen guruplar çanak, çömlek, desti, bardak gibi kilden kaplar yapabilme sanatını getirmişlerdir. Bu zamana ait ortaya çıkarılan iki yerleşim biriminden biri Kuzey sahilinde Girne'nin 10 km. doğusunda "VRİSİ" kalıntıları, diğeri de Limasol ve Lefkoşa arasında "KİROKİTİA" denilen kalıntılardır. Ortaya çıkan bulgular çiftçilik, balıkçılık, hayvan yetiştirme ve yün örme yapıldığını göstermektedir.

Bronz çağına ait daha büyük yerleşim birimleri ortaya çıkmıştır. Bronzdan yapılan araçların en önemli ham maddesi olan “Bakır”ın Kıbrıs adasında çok miktarda bulunması yörede bu maddenin ticareti ile uğraşan ve bakır işleyen merkezlerin gelişmesine yol açmıştır. Kıbrıs’ın adının da “bakır”a verilen “Cuprum” adından geldiğine inanılır. Mağusa'nın kuzey doğusunda "ENKOMİ" kalıntıları bu çağda gelişen ve çağa göre modern ve zengin bir kasabanın kalıntılarıdır. M.Ö. 2000 yılından itibaren Kıbrıs adası, adanın stratejik konumuna ve adadaki zengin bakır kaynaklarına sahip olabilmek için bölgedeki güçlü devletlerin birbiri ardına yakın zamana kadar süregelen istilalarına sahne olmuştur. Bu işgallerle gelen değişik kültürler, Kıbrıs adasını bir tarihi kalıntılar ve değişik kültürel eserler ülkesi haline getirmiştir.

UYGARLIK TARİHİ

içerisinde Kıbrıs Adası, çağlar boyunca ve tarihin her döneminde çalkantılara sahne olmuş, bölgedeki büyük devletlerin ve imparatorlukların idaresi altına girmiştir. Ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı “koloni” denen ticaret şehirlerinin kurulduğu bir ada olmuş, ticaretle uğraşan kent halkları zengin olurken yerli halk daima sefalet içinde yaşamıştır. Gerek stratejik konumu gerekse doğal zenginliği nedeniyle komşusu olan ülkeler tarafından zaman zaman işgal edilmiş, adada kurulan kentler ve zenginlikler yağmalanmış, sıkıntılı dönemler yaşanmıştır. Tarih boyunca tüm kargaşalara ve zorluklara rağmen tüm büyük medeniyetlerin kesişme noktası üzerindeki Kıbrıs Adası, kendine özgü tarihi varlığından hiç birşey kaybetmeden ve kültürünü daha da geliştirerek, zenginleştirerek günümüze gelmiştir. Adadaki arkeoljik kalıntılar medeniyetler zenginliğinin bir kanıtıdır.

Kıbrıs Adasının tarihini inceleyecek olursak, Milattan Önce 7000’li yıllara kadar uzandığını görürüz. İlk yaşam izlerine Neolotik Dönemde rastlanılır ve sonra da diğer çağlar sırasıyla yaşanır. Bu çağlardan kalma sit alanlarından çıkarılan, taş kaplar, pişmiş toprak kaplar, küçük toprak heykeller, İdollar, takılar, çakmak taşı balta ve silahlar, bakır, tunç, demir’den yapılmış ok, bıçak, mızrak, tarım ve takı ile ev aleti gibi buluntular günümüzde müzelerde sergilenmektedir.

Kıbrıs’ta yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuların incelenmesi sonucunda, Kıbrıs’ta tarihin, M.Ö. 7.000’li hatta Tatlısu kazılarından elde edilen buluntularla da 10.000’ li yıllara Paleolitik Döneme kadar uzandığı görülmektedir. Kıbrıs’a, Anadolu’dan ve Suriye’den gelen ilk insanlar genelde kıyılarda, Vrysi gibi yerleşim yerleri kurmuşlardır. Anadolu, Suriye ve Finike (Filistin ve Lübnan kıyıları), Balkanlardan gelen Aka ve Dor kavimlerinin istilasına da uğramıştır. Anadolu’daki en büyük hatta Firavunlara denk sayılan Hitit uygarlığı M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren Kıbrıs’a egemen olmuş Alasya-Alaşiya ülkesi olarak bilinmiştir. Engomi yani Alaşiya kenti Hititlerin başşehri idi. Pers egemenliği de Kıbrıs’ta uzun sürmüş, Vuni sarayı, Perslerin son kalesi olmuştur. M.Ö. 6-4 yüzyıllarda Salamis kentinin önemi bilinmektedir. Roma, Lüzinyan diye bilinen Fransız Krallığı, Venedik olarak bilinen İtalyan yönetimi ve Osmanlı- Türk döneminde Mağusa ve Lefkoşa birer kültür şehri olmuşlardır. Bu dönemlerden günümüze kadar ulaşan tarihi ve kültürel yapılar Kıbrıs Adasının görkemli geçmişini gösteriyor.

Kıbrıs adası, sadece ticaret yolları üzerinde olması dolayısıyla değil; Doğu Akdeniz’deki stratejik önemi dolayısıyla her dönemde işgallere uğramıştır. Özellikle, Sanayi devrimi ve Kapitalizmin gelişmesinden sonra Sömürgeciliğin gelişmesi neticesi Çin, Hindistan ticaret yolları üzerinde olan ada, Süveyiş kanalını kontrol etme konumundan dolayı İngiliz İmparatorluğu’nun hedefi olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıf bir döneminde 1878 yılında İngiliz Sömürgeleri arasına katılmıştır.

Petrol bölgelerine olan yakınlığı ve petrol yolları üzerinde olması Kıbrıs’ın stratejik, ticari, tarihi önemini hâlâ korumakta ve de gittikçe artırmaktadır.

Tüm bu geçişli ve hareketli tarih, Kıbrıs’ın bugünkü kültürel varlıklarının zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır.”

Dünyanın en önemli Adası olan Kıbrıs Adası hele eski Dünyanın kralı durumundayken bugün Ada üzerinde yaşayan halkın kültürel zenginliği ve kimliğinde gerçek Adalı genomu çok önemli, bu anlarsa belki birgün aramızdaki Türk-Rum kavgası da biter.

Marie-Louise Winbladh kimdir?

Arkeolog, araştırmacı ve yazar Marie-Louise Wİnbladh Stockholm'deki Medelhavsmuseet'de (Akdeniz Müzesi) 1971-2001 yılları arasında 30 yıl küratör olarak çalıştı. Kıbrıs ve Yunanistan-Roma koleksiyonlarından sorumluydu. Müzedeki çalışmasının büyük bir bölümü bu koleksiyonların korunması ve saklandıkları depolarda ve sergilendikleri vitrinlerde uygun iklim koşullarının yaratılmasından oluşuyordu. Olası hasarları önlemek için uygun iklim koşullarının yaratılması gerekir. Akdeniz bölgesine ait seramiklerin korunmasında nem oranı çok önemlidir, çünkü bu seramikler çok miktarda zararlı tuzlar içerirler. Bu tuzlar kötü iklim koşullarında hasara neden olurlar.

Winbladh söz konusu bölümlerdeki konservasyon çalışmalarını da yönetmiştir.

Medelhavsmuseet'deki Kıbrıs koleksiyonu eşsizdir ve Kıbrıs'takinden sonra dünyanın ikinci büyük koleksiyonudur. Newyork ve Londra'da da Kıbrıs koleksiyonları vardır, fakat bu koleksiyonlara ilişkin bilimsel belgeler yoktur. Stockholm'daki çok kapsamlı arkeolojik materyal, 40 yıldan fazla bir zamandır dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek müzeyi ziyaret eden araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturur. Koleksiyon 1927-1931 yılları arasında İsveçli arkeologların kazılarda elde ettiği eski yapıtlardan oluşmaktadır. Bu yapıtların sayısı 18.000'e ulaşır. Bunlardan 12.000'i İsveç’in payına düşmüştür. Koleksiyonda başka birçok nesnenin yanında kalkolitik ve Roma döneminden kalma 6.000 seramik bulunmaktadır. Ayrıca 5.000 karton kutu içinde saklanan cam ve seramik kırıkları ve pişmiş kil figür parçaları da vardır, fakat bunlara ilişkin yayınlar hala yoktur. Bu parçaların çoğu değişik kült yerlerinden gelmektedir ve yayınlarda sözü edilen buluntuları tamamlayıcı niteliktedirler.

Winbladh 1974-1991 yılları arasında Girit'in batısında Yunanlılar ve İsveçliler tarafından yapılan kazılara düzenli olarak katılmıştır. Bu dönemdeki araştırmaları tarihöncesi Girit üzerinde odaklanmıştır ve burada bulunan taş vazolar ve pişmiş kil yapıtlar üzerine yazılar yazmıştır (Greek- Swedish Excavations at the Ag. Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987, Vol. I-VII, 1997-2011).

Winbladh Kıbrıs üzerine, İngilizce ve İsveççe, birçok kitap, bilimsel araştırma ve popüler yazılar yazmıştır.

Winbladh Kıbrıs ve Girit ile ilgili birçok büyük ve küçük kapsamlı sergiler de hazırlamıştır. Ayrıca hem İsveç'de hem de Kıbrıs'ta değişik çevrelerde konferanslar vermiştir.

Marie-Louise Wİnbladh sanat öğrenimi de görmüştür. Suluboya ve yağlıboya resimler yapmaktadır. Resimlerinin temaları manzara, portre ve atlardan oluşur.

İnternet sayfasında yazdığı kitaplar ve yazıların listesi yanı sıra bazı resimleri de görülebilir.

Kitapları

