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“Kıbrıslı yazarların eserlerine önem veriyoruz”

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Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp’ın kaleme aldığı “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu”, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim edildi.

“Kıbrıslı yazarların eserlerine önem veriyoruz”
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Yazarlar Mutluyakalı ve Soyalp ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu’nu makamında kabul eden Osam, DAÜ olarak Kıbrıslı yazarların eserlerine önem verdiklerini vurguladı.

Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp, yaklaşık bir yıl önce yayımlanan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) üç kurucusundan biri olan; öğretmen, tıp doktoru, mücahit, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti milletvekili, Sağlık Bakanı, TKP kurucu üyesi gibi pek çok unvanı taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun hayatının anlatıldığı kitap hakkında DAÜ rektörüne bilgi verdi.

Osam’a ayrıca Meltem Nalbantoğlu tarafından Dr. Turhan Korun’un “Ben De Yazdım” kitabı sunuldu.

Dr. Nalbantoğlu’nun yakın arkadaşlarından, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu eski Başkanı ve DAÜ Tıp Merkezi eski Başhekimi Korun “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabının danışmanlarındı.

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