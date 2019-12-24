Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi sergilendi

YDÜ ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi, Bakan Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi-Gazi Üniversitesi işbirliği ile 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından YDÜ’de açıldı

Açılışta konuşan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Gazi Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin iki eğitim ve kültür yolunun kesişmesini ve örtüşmesini iki önemli yola bağlayarak, birincisinin, Gazi Üniversitesi’nin, evlatlarını Kıbrıs Türklerinin bayrak mücadelesinde ebediyete teslim etmesi ile, kalite ve cesametle eğitim ve teknikte önde gelen bir büyük önder kurum olması, ikincisinin ise Kıbrıs Türkü’nün hemen bütün beşeri, kültürel, manevi boyutlarını yarınlara taşımaya amade Yakın Doğu Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar’a da bütün imkanlarını vakfederek bunu yeni boyutlara götürmesi ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'in bizzat tasarladığı ve projeksiyonlarının başında olduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin oluşumu olduğunun altını çizdi.

Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru ise şöyle konuştu:

"Şehitlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve bağlılık bizi Kıbrıs Türk Milli Tarih müzesi oluşturma çalışmaları içerisinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi ile ortak bir projede bir araya getirdi. Yıllardır sanat eğitimcisi de yetiştiren bir kurum olarak bizim de bu konuda sorumluluklarımız vardı. Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri geçtiğimiz mayıs ayında böyle doğdu. Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin de işbirliği ile bu projeyi gerçekleştirdik. Tüm sanatçı arkadaşlarımız eserlerinde bağımsız bir devlete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, kavuşmanın bedelini şehitleri, gazileri, kayıpları ve kahramanları ile ödeyen Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle ifade ederek bize gönderdiler."

Gazi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yaşar Aydemir de şöyle konuştu: “Vatan tutmak bedel ister. Kıbrıs’ta YDÜ’nün bu güzel salonunda bir toplantı gerçekleştiriyorsak, biz bunları bir hilal uğruna gözünü kırpmadan şehadete eren insanlara borçluyuz. Aynı ideal uğruna baş koyan bir milletin her türlü zorluğa nasıl göğüs gererek başarıya ulaştığını Kıbrıs örneğinde, yakın tarihimizde 15 Temmuz’da, Afrin’de, bugün Barış Pınarı harekâtı kapsamında Tel- Abyad’da gördük. Bugün millet olarak dimdik ayaktaysak, bu özgürlük yolunda vatan uğruna gösterilen gayretlerin fedakarlıkların sonucundadır. Bir büyük mirasın torunları olarak dün yaşadıklarımızı, bugün içinde bulunduğumuz durumları iyi analiz etmek, tarihten ders çıkartmak zorundayız. Bir anlık gafletimiz, rehavete kapılmamız bize hayli pahalıya mal olmuştur.

Varoluş mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkü dirayeti ile gurur kaynağıdır. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek adına huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadeleye devam etmektedir, edecektir de. Bu mücadeleyi anlatabilmek ve kamuoyuna duyurabilmek için sanatçılarımız Kıbrıs Türk Milli tarihini oluşturan olaylar ve kahramanları ile ilgili bilgi ve belgeler ışığında duygularını sanat eserlerini dönüştürdüler. Bu eserler o dönemde bu gururlu mücadele için hakka yürüyenlerin anıtı niteliğindedir. Bizler böylesi bir projeye destek vererek bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kavuşmanın bedelini şehitleri ile, gazileri ile ödeyen Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihi olayları sanatın diliyle anlatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, belgesel filme atıfta bulunarak, “Tarihi iz bırakabilecek olan ve o duygulu günü ileriye taşıyacak olan çok güzel bir şey, çok güzel ifade edilmiş gerçek anlamıyla geleceğe iz bırakabilecek ve taşınabilecek bir belgesel” dedi.

Taçoy; "Yakın Doğu Üniversitemizin kurmuş olduğu bu güzelliğin şahsım ve ülkem içinde çok büyük bir anlamı vardır. Bunu görecek, yaşayacak ve dinleyecek olanlara, sizlerin bırakmış olduğu bu belgeselleri izleyecek olanlara çok büyük etkisi olacaktır." dedi.

Daha sonra sergi kurdelesi kesildi. Sergi 10 Ocak 2020 tarihine kadar İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.