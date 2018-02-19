UKÜ’lü Akademisyen Dr. Gülden Sarı Kanlıay, Kıbrıslı şairlerin gözünden Kıbrıs’ı anlattı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülden Sarı Kanlıay, Klasik Türk Edebiyatı zevk ve estetiği ile yetişmiş Kıbrıslı şairlerin Kıbrıs’ı konu ediş şekilleri hakkında bilgi verdi.

Dr. Gülden Sarı Kanlıay, Kıbrıs’ta Türk Edebiyatı’nın şiir ağırlıklı bir görüntü sergilediği ve şiirin bu derece önemsenip en çok ürün verilen edebî türlerden biri konumuna gelmesinde geleneksel sözlü edebiyatın şiir ağırlıklı olmasının payının büyük olduğunu vurguladı. Edebiyatta Kıbrıs’ın konu olarak işlenmesinin yakın döneme ait bir tutum olmadığını vurgulayan Kanlıay, Klâsik Türk Edebiyatı geleneğiyle yetişmiş sanatkârların yetiştikleri yahut bir dönem bulundukları Kıbrıs’ı farklı boyutlarda işlediklerini belirtti.

Dr. Kanlıay, şiirlerde yaşadıkları coğrafyanın önemini dile getiren şairlerin, ikliminin getirisi olan sıcaklıktan ara ara serzenişlerde bulunsalar da adanın Akdeniz’in ortasında eşsiz bir inci gibi durduğundan da bahsettiklerini kaydetti. Dr. Gülden Sarı Kanlıay, “Divan şiirinin önemli kaynaklarında isimlerine rastladığımız bu şairler, doğduğu ve yetiştikleri toprakların coğrafî ve mimarî yapısını, şehrin beşerî ve peyzaj güzelliklerini anlatmışlardır” ifadesini kullandı.

Şiirlerde Kıbrıs’ın güzel ve güzelliklerinden betimlemeler bulunduğuna dikkat çeken Kanlıay, sevgilinin fiziki özelliklerinin yanı sıra aşıkların gönlünde uyandırdığı etkinin de şiirlere konu olduğunun altını çizdi.

UKÜ’lü Öğretim Görevlisi Kanlıay’ın, “Klâsik Türk Şairlerin Kaleminden Kıbrıs” isimli makalesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün edebiyat, kültür ve sanat e-dergisi Bakırdan’da yayınlandı.